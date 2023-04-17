İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Maceraya girmeyin

Bist100 endeksi:

Endeks, 5 bin 92 puandan haftayı tamamlamıştı.

5 bin 30 puan seviyesinden destek alarak 5 bin 250 puan seviyesine kadar yükselebilir.

Her ne kadar 5 bin puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürse de dolar/TL kuru risk unsuru.

Yani, dolar/TL kurunun yükselişi borsayı baskılayabilir.

Yükselişlerin kalıcı olması için TL’nin pozitif ayrışması gerekiyor.

Aşağıda boşluk alanı olduğunu unutmamak gerek.