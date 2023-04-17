İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Maceraya girmeyin
İslam Memiş altın için, "Bin 300 lira seviyesinin altına sarkmalar alım fırsatı. Orta vade için bin 450-bin 550 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz" dedi.
Dolar ve altındaki artış sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşesinde piyasaları değerlendirdi.
Memiş'in yorumları şöyle:
Bist100 endeksi:
Endeks, 5 bin 92 puandan haftayı tamamlamıştı.
5 bin 30 puan seviyesinden destek alarak 5 bin 250 puan seviyesine kadar yükselebilir.
Her ne kadar 5 bin puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürse de dolar/TL kuru risk unsuru.
Yani, dolar/TL kurunun yükselişi borsayı baskılayabilir.
Yükselişlerin kalıcı olması için TL’nin pozitif ayrışması gerekiyor.
Aşağıda boşluk alanı olduğunu unutmamak gerek.
Dolar/TL:
Ekranlarda 19,35 lira, serbest piyasalarda 20,05 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.
Pozitif görünüm devam ediyor.
Ekranlarda 19,60 lira, serbest piyasalarda 20,20-20,30 lira seviyesine kadar yükseliş sürebilir.
Orta ve uzun vade için 24-25 lira aralığındaki hedef geçerliliğini koruyor.