İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsada geçen gün yaşanan sert düşüşe ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Memiş'in gram altın için "Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin" dedi.
İslam Memiş, borsadaki sert düşüş, gram altındaki durum, gümüş fiyatlarının geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizen İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
Dolar TL kuru 18.75 seviyesinde ekranlarda ancak serbest piyasalarda 18.89-93 lira aralığında. Dolar endeksindeki yükselişle kurda da yükseliş gördük. Dalgalanmaya devam ediyor. Bu hafta Bakan Nebati, dövizin en sert düşüşüne ne de sert yükselişine izin vereceğiz dedi.
Şu ana kadar süreçte de 18.80 seviyesi üzeri ataklara müsaade edilmiyor. Doları olanlar dikkat etsin, Fed nedenli de endekste yaşanabilecek düşüş olursa beklediğiniz getiriyi size sağlamayabilir. Elinde dolar olan euro/dolar paritesindeki trendi kaçırmamalı bence.
"EKRANDA O SEVİYEYİ GÖRÜRSENİZ ELİNİZİ ÇABUK TUTUN"
Gram altın 1118 ekranlarda ancak Kapalıçarşı'da 1134-38 lira aralığında. 1140 görüldükten sonra aşağı yönlü geri çekilmelerde 1100'lü rakamlar alım fırsatı olabilir. 1100'lü rakamları gördüğünüzde bankalarda almanız gerekiyor. Serbest piyasalarda 20 liralık makas aralığını gözünüzde bulundurun. Ekranlarda 1100'lü rakamları görürseniz elinizi çabuk tutun.