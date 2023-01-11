İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin'

Dolar TL kuru 18.75 seviyesinde ekranlarda ancak serbest piyasalarda 18.89-93 lira aralığında. Dolar endeksindeki yükselişle kurda da yükseliş gördük. Dalgalanmaya devam ediyor. Bu hafta Bakan Nebati, dövizin en sert düşüşüne ne de sert yükselişine izin vereceğiz dedi.