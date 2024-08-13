İslam Memiş'ten Altın Sahiplerine Uyarı: "24 Saatiniz Kaldı, Hazırlığa Başlayın"

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, çarşamba günü itibarıyla emtia piyasalarında tarihi bir gelişme yaşanacağını belirtti. Memiş, altın yatırımcısına "Hazırlığa başlayın" uyarısında bulunurken, yarın açıklanacak karar sonrası altın fiyatlarında neler görüleceğine açıklık getirdi.

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İslam Memiş'ten Altın Sahiplerine Uyarı: "24 Saatiniz Kaldı, Hazırlığa Başlayın" - Resim: 1

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından altın fiyatları haftaya yeni bir yükseliş hareketiyle başlarken, uluslararası piyasalar gözünü yarın açıklanacak veriye çevirdi.

YARIN SAAT 15.00'DE AÇIKLANACAK

Çarşamba günü Türkiye saati ile 15.00'de duyurulacak ABD enflasyon verisi, özellikle Fed'in yaptığı son açıklamaların ardından altın ve döviz fiyatları için tarihi bir önem taşıyacak. Kapalıçarşı'nın nabzını tutan ekonomist İslam Memiş, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında tarihi kırılmalar görüleceğini belirterek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Uzman isim, altın fiyatlarında takip edilmesi gerekilen bant aralıklarını belirterek, çarşamba günü itibarıyla fiyatlarda yaşanacak büyük değişiklik öncesinde altın yatırımcısına "Hazırlığa başlayın" şeklinde seslendi. İşte Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

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