İslam Memiş'ten Altın İçin Kritik 6 Yıl Uyarısı: 1 Milyon Lirası Olan...

BORSADA KRİTİK SEVİYE

İslam Memiş, borsada bu hafta beklenen pozitif hareketin gerçekleşmediğine dikkat çekerek, İsrail merkezli dış politikadaki gerilimin bu durumu tetiklediğini ifade etti. Memiş’e göre, yabancı yatırımcılar bu gelişmeler üzerine borsadan çıkış yapıyor.

Memiş, 9100 puan seviyesinin borsa için kritik bir destek noktası olarak öne çıktığı belirtti. Uzman isim, 10.000 puan denemesinin bu hafta beklenmesine rağmen satışların sürdüğünü belirtti ve eğer borsa 9.100 puan seviyesinde tutunamazsa, aşağıda 8.700 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.