İslam Memiş'ten Altın İçin Kritik 6 Yıl Uyarısı: 1 Milyon Lirası Olan...
Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, YouTube hesabı üzerinden altın, döviz ve borsa çerçevesinde piyasaların gidişatına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısını uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında altın, borsa ve döviz piyasalarına ilişkin önemli öngörülerini paylaştı. Yatırımcılara yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle altın fiyatları, borsa hareketleri ve döviz kurlarındaki gelişmeleri analiz etti.
Finans dünyasındaki dalgalanmaları detaylı bir şekilde ele alan Memiş, bu süreçte yatırımcıların alım fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, jeopolitik risklerin ve ekonomik gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çeken uzman, orta ve uzun vadeli stratejiler üzerine de önemli tavsiyelerde bulundu.
Yatırım uzmanı İslam Memiş, borsa, döviz ve altın piyasalarına yönelik beklentilerini paylaştı. Tahminlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, borsa, dolar, euro ve gram altın için öngörülerde bulundu. İşte Memiş’in piyasalarla ilgili dikkat çeken tahminleri:
BORSADA KRİTİK SEVİYE
İslam Memiş, borsada bu hafta beklenen pozitif hareketin gerçekleşmediğine dikkat çekerek, İsrail merkezli dış politikadaki gerilimin bu durumu tetiklediğini ifade etti. Memiş’e göre, yabancı yatırımcılar bu gelişmeler üzerine borsadan çıkış yapıyor.
Memiş, 9100 puan seviyesinin borsa için kritik bir destek noktası olarak öne çıktığı belirtti. Uzman isim, 10.000 puan denemesinin bu hafta beklenmesine rağmen satışların sürdüğünü belirtti ve eğer borsa 9.100 puan seviyesinde tutunamazsa, aşağıda 8.700 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.
'6 AY İÇERİSİNDE 12.000 PUANA ULAŞACAK'
Memiş, orta ve uzun vadede ise borsanın 6 ay içinde 12.000 puan seviyesine ulaşabileceği öngörüsünü korudu. Yatırımcılara yönelik tavsiyesi ise, savaş döneminde oluşabilecek fırsatları değerlendirerek alım yapmaları yönünde oldu.
DOLAR YÜKSELİŞ TRENDİNDE
Memiş, doların uluslararası piyasalarda değer kazanmaya devam ettiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar döviz tarafındaki pozitif görünüm beklentisinin sürdüğünü belirtti.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ve aralık aylarında toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği öngörüsünü sürdüren Memiş, bu hamlenin doların yukarı yönlü hareketini destekleyeceğini hatırlattı.
EURO'DA ALIM FIRSATI
İslam Memiş, bu hafta euro’nun değerinin altında işlem gördüğünü belirterek yatırımcılar için cazip bir fırsat sunduğunu ifade etti. Memiş, döviz almak isteyenlere, dolardan ziyade euro’yu tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Özellikle 38 bandının altında işlem gören euro’nun, dolar karşısında daha uygun olduğunu belirtti.
'GERİ ÇEKİLME YAŞANACAK'
Memiş, ons altının Orta Doğu’daki savaşları “normalleştirdiğini” ve bu durumun fiyatlar üzerinde ciddi bir etki yaratmadığını vurguladı. Altın piyasasında 2030 yılına kadar savaşların kontrollü bir şekilde süreceğini ve bu süreçte altının yukarı yönlü değil, teknik olarak aşağı yönlü düzeltmelere devam edeceğini öngördü. Altının, 2680 doları test ettiğini, şimdi ise 2580 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme beklediğini ifade etti.
GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI
Gram altın ise serbest piyasada 3.061 TL seviyesinde işlem görüyor. İslam Memiş, gram altında 2.980-3.080 TL seviyelerini takip ettiğini ve yıl sonu beklentisinin 3.350-3.400 TL aralığında olduğunu belirtti. Memiş, yatırımcılar için her düşüşün bir alım fırsatı sunduğunu hatırlattı.
EURO VE ALTINDA KRİTİK STRATEJİSİNİ AÇIKLADI
Memiş, yatırımcılara ellerinde bulunan TL ile euro almalarını tavsiye ediyor ve altın fiyatlarının düşmesini bekleyerek parite üzerinden altın alımı yapmanın avantajlı olabileceğini belirtti. Memiş, özellikle elinde 1 milyon TL gibi büyük miktarda parası olan bir yatırımcıya, euro alıp altın fiyatlarının düşüşünü beklemesini önerdi.
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