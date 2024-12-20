İslam Memiş’ten ‘Al’ Tavsiyesi: Ucuz Değil, Bedava!

‘YILIN SON FIRSATLARI’

Altın piyasasına dair ise, "FED Başkanı Powell konuşmaya başlayınca Ons Altın tarafında 2583 dolar seviyesine kadar bir gerileme gördük. O beklediğimiz 2580 dolar seviyesi gerçekleşmiş oldu ve dün akşam yine ısrarla buralar müthiş fırsatlar, yılın son fırsatları bunları değerlendirmek gerekiyor diye birçok mesajlarım vardı" şeklinde konuştu.

Şu an ons altının 2622 dolar seviyesinde olduğunu, 2580-2680 dolar aralığını izlemeye devam edeceklerini, 2600 dolar altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.