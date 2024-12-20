İslam Memiş’ten ‘Al’ Tavsiyesi: Ucuz Değil, Bedava!
Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, borsa, döviz ve altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın yatırımcısına seslenen Memiş, altın konusunda “ucuz değil, bedava” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın uzmanı İslam Memiş, yılın son haftalarında altın, dolar ve euro piyasalarını değerlendirerek, altın alımı için doğru zamanın geldiğine dair görüşlerini paylaştı. Memiş, yatırım tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, kişisel YouTube kanalında şu değerlendirmeleri yaptı:
Elinde TL tutanlar, dolar tutanlar neye karar vermeli? Bütün kafa karıştıran soruların cevabını bugünkü videomda sadece size özel yorumlayacağım. Borsa İstanbul Yüzü Endeksi 9.880 puan seviyesinde o beklediğimiz kar satışları hani 9.900-10.200 puan aralığına takip edeceğimizi ifade etmiştim. 9.880 puan seviyesinde 9.900 puan seviyesinin bir tık aşağısında kapanış yaparsa belki 9.750 puan seviyesine kadar bu kar satışlarını gerçekleştirebilir. Ancak özellikle dün de sosyal medya hesaplarımdan hem X hesabımdan hem Instagram hesabımdan paylaştığım gibi borsadan korkmayın. Borsa tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor.
‘BORSADAN KORKMAYIN’
Biz almış olduğumuz pozisyonları 11.800 ve devamında 12.000 puan seviyesine kadar taşımak için kenarda durmaya devam ediyoruz.
Borsadan korkmayın, yükseliş beklentimiz devam ediyor.
Dolar kuru konusunda Memiş, " Dolar kuru 35 lira 0.07 kuruş seviyesinde. Dolar tarafındaki beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Yine yukarı yönde ataklar gelmeye devam edecek” dedi. Euro'nun çok ucuz olduğunu vurgulayarak, dolar veya TL sahiplerinin euroya yönelmesinin avantajlı olacağını daha önceden belirttiğini hatırlatan Memiş, bu fırsatı kullananları tebrik etti.
‘YILIN SON FIRSATLARI’
Altın piyasasına dair ise, "FED Başkanı Powell konuşmaya başlayınca Ons Altın tarafında 2583 dolar seviyesine kadar bir gerileme gördük. O beklediğimiz 2580 dolar seviyesi gerçekleşmiş oldu ve dün akşam yine ısrarla buralar müthiş fırsatlar, yılın son fırsatları bunları değerlendirmek gerekiyor diye birçok mesajlarım vardı" şeklinde konuştu.
Şu an ons altının 2622 dolar seviyesinde olduğunu, 2580-2680 dolar aralığını izlemeye devam edeceklerini, 2600 dolar altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMCILAR DİKKAT
Gram altın hakkında ise, "2980-3080 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta 3070 lira seviyesine kadar yükselmişti. Buradan tekrar bir geri çekilme. Özellikle Fed'in faiz kararından sonra 2980 lira seviyesine dikkat edin. Dün akşam 2.980 lira seviyesi görüldü. Hatta 2.970 lira bile görüldü aşağıda" dedi. Orta ve uzun vadeli yatırımcıların 3000 TL altındaki fiyatları değerlendirmesi gerektiğini, bu seviyelerin 'bedava' olduğunu belirtti.
Memiş, kısa vadeli spekülatörlerle ilgilenmediğini, uzun vadeli yatırımcılara seslenerek, 3000 TL'nin altındaki fiyatların yılın kampanyası gibi olduğunu vurguladı.
‘UCUZ DEĞİL, BEDAVA’
İslam Memiş, gram altın yatırımcısına, “3000 liranın altındaki rakamlara bedava olarak bakıyorum. Yılın kampanyası olarak da görebilirsiniz bunu. 3000 liranın seviyesinin altı bedava. Ucuz değil. Ona göre kararınızı verin” diyerek sözlerini tamamladı.
Not: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir. Yatırım önerisi kapsamında değerlendirilemez.