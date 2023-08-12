İslam Memiş'ten acil çağrı: Bakan Özhaseki'nin sözlerini değerlendirdi, ne olacağını söyledi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin depreme hazırlıkla ilgili yaptığı açıklamaları Tv100'deki köşesine taşıyan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni çıkacak olan yasanın ezber bozacağını söyledi.
"Çoğu kişi emlak fiyatları düşer diye beklerken bu beklentiler hayal olabilir." diyen Memiş, "yeni konut alacak, arsa yatırımı yapacaklar bakanlığın açıklamalarına kulak vermeli." dedi. İşte Memiş'in uyarısı....
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Yeni imar yasaları ezber bozacak!" başlıklı yazısı
Türkiye’de depremin devam etmesiyle gündem yine imar planı ve yasal düzenlemelere geldi.
Özellikle en büyük sorunun yaşanacağı İstanbul, yıllardır olası depremi ve etkilerini konuşuyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından konu gündemde daha fazla yer aldı.
Yapılacak bir yasal düzenleme ile deprem için hazırlık çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.
Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir açıklama yaptı.
İstanbul için özel deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Özhaseki, "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir" dedi.
Dönüşüm için üçte iki rıza şartı olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Bana göre yüzde 50'ye gelmeli. Bunu TBMM'ye getirip tartışacağız" diye konuştu.