İslam Memiş'ten 2023 için dolar uyarısı: 'Yeni zirveler bekliyorum'
Dolar konusunda yaptığı tahminlerle tanınan İslam Memiş, 2023 yılı için de dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Altın ve dolarda yaptığı tahminlerle adını duyuran ve ilgi çeken tahminlerde bulunmaya devam eden İslam Memiş, dolara yatırım yapmayı planlayan vatandaşın dikkatini çekecek açıklamalarda bulundu.
Memiş, 2023 yılında dolar kuru için yeni zirveler beklediğini açıkladı. Memiş, ”Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023’te yeni zirveler bekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.
İslam Memiş 2023 yılı dolar beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Dolar TL kuru 18.83-84 lira aralığında serbest piyasalarda. Bant aralığı var. Euro TL kuru yüksek. 19.98-20.02 lira seviyesinde. 20 üzerinde bir kur var.
Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023’te yeni zirveler bekliyor olacağım. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra dolarda 24-25 lira seviyesi gündemde olabilir ancak getiri bakımından gram altın gibi gram gümüş gibi getirisi olacağını zannetmiyorum.