İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, tarih verdi: Hazırlığınızı yapın

"Borsa İstanbul 8145 puandan günün tamamladı. Düşüşler, kar satışı ve düzeltme değil. Onları beklemeye devam ediyorum. Alım yaptığımda borsada sizi uyaracağım. Neleri tercih edeceğiz, ne zaman alım yapacağız, bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.