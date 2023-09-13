İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, tarih verdi: Hazırlığınızı yapın
Piyasa uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altınla ilgili tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Yeni rekorlarla karşılaşılacağını belirten Memiş, dudak uçuklatan seviye için tarih de verdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yayınladığı videosunda yatırımcılara uyarılarda bulundu:
"Borsa İstanbul 8145 puandan günün tamamladı. Düşüşler, kar satışı ve düzeltme değil. Onları beklemeye devam ediyorum. Alım yaptığımda borsada sizi uyaracağım. Neleri tercih edeceğiz, ne zaman alım yapacağız, bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.
'POZİTİF BEKLENTİM DEVAM EDİYOR'
Dolar kuru 26.88'de tutunma çabasında. Serbest kur ve resmi kur arasında farklılık yok. Çift kur söylemiyoruz dövizde. Euro TL 28.98 seviyesinde. Bu tarafta da bir toparlanma var. Pozitif beklentim devam ediyor.
Euro dolar paritesi 1.0745 seviyesinde. Takip ettiğim bant aralığı 1.06 - 1.08 aralığı. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Faiz kararından sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam eder. 1.07 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede fırsata dönüştürülebilir.