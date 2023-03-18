İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında yaşanan yükselişin ardından 'şimdi iki kat dikkatli olmanın vakti' uyarısında bulundu.
Türkiye'de dar ve orta gelir grubunun yatırım için değişmez tercihi altın, ABD'de patlak veren banka iflaslarının ardından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Ocak ayının sonu ile başlayan düşüş trendi 5 hafta kesintisiz sürmüş ve altın, 2023 yılında kazandırdıklarının tamamını sıfırlamıştı. Tüm bu süreç boyunca, yeni bir yükseliş hareketi için uyarılarda bulunan İslam Memiş'in söyledikleri ise teker teker çıkmaya başladı.
Ons altın gün içerisinde 1980 dolara çıkarken, gram altın için 'psikolojik sınır' olarak tanımlanan 1200 lira seviyesi de geride bırakıldı. Altının daha fazla yükselmeyeceğini düşünerek, yüksek seviyede satış yapmayı planlayan altın sahiplerine ise Memiş'ten "sakın bu hataya düşmeyin" uyarısı geldi.
GRAM ALTIN SAHİPLERİ BU TUZAĞA DÜŞMEYİN!
Yaşanan yükselişlerin devam edeceğini iddia eden Memiş, "Altının yükseliş yolu uzun ve istikrarlı olacak" ifadelerini kullandı. Memiş, önümüzdeki süreçte bir fiyat dengelemesi yaşanabileceğini ve altında ufak çaplı düşüş hareketlerinin gözlemlenebileceğinin altını çizerek, "Yine de bir düşen altın iki yükselecek, 2023 altının yılı olacak" şeklinde konuştu. Her dönemde yapılan bu dengelemelerde panik havasına girenlerin kaybettiğini hatırlatan Memiş, "İlk fiyat düşüşünde altınınızı satarsanız, gelecek yükseliş dalgasında pişman olursunuz" dedi.