İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın yükseliş trendine girdi" diyerek yatırımcıyı sevindirdi.
Ülkede en çok yatırımı yapılan araçların başında gelen altının her geçen gün fiyatı artıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesaplarında kayda değer bilgiler paylaşıp, YouTube kanalından da altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor.
Son olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim." ifadelerine yer verdi.
Anlık olarak değişim gösteren altın fiyatları şöyle: