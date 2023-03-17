İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın yükseliş trendine girdi" diyerek yatırımcıyı sevindirdi.

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İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! - Resim: 1

Ülkede en çok yatırımı yapılan araçların başında gelen altının her geçen gün fiyatı artıyor.

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İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesaplarında kayda değer bilgiler paylaşıp, YouTube kanalından da altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor.

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İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! - Resim: 3

Son olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim." ifadelerine yer verdi.

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İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! - Resim: 4

Anlık olarak değişim gösteren altın fiyatları şöyle:

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