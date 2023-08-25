İslam Memiş 'yeni rekorlar yolda' diyerek uyardı: 'Yolumuz uzun ve sancılı'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını dün açıkladı.

TCMB, faizi yüzde 25’e çıkararak 750 baz puan faiz artırdı.

Bu faiz kararı sadece Türkiye’yi değil, dünyayı şok etti.

Çünkü dünyada hiç kimse 750 baz puanlık bir faiz artırımı beklemiyordu.

Genel beklenti 150-250 baz puan aralığındaydı.

Bu karar piyasalarda çok olumlu karşılandı.