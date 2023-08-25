İslam Memiş 'yeni rekorlar yolda' diyerek uyardı: 'Yolumuz uzun ve sancılı'
tv100.com yazarı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisini yazdı.
tv100.com yazarı, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında Merkez Bankası'nın piyasaya etkilerini yazdı. Memiş'in değerlendirmeleri şöyle oldu:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını dün açıkladı.
TCMB, faizi yüzde 25’e çıkararak 750 baz puan faiz artırdı.
Bu faiz kararı sadece Türkiye’yi değil, dünyayı şok etti.
Çünkü dünyada hiç kimse 750 baz puanlık bir faiz artırımı beklemiyordu.
Genel beklenti 150-250 baz puan aralığındaydı.
Bu karar piyasalarda çok olumlu karşılandı.
Döviz kurları, altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından net bir mesaj verdi “Kararlıyız!” yazdı.
Döviz ve altın borcu olanlar umutlandı.
Piyasalarda umutlar yeniden yeşillendi.
Merkez bankası “Bağımsızım” mesajı verdi.
Geçen hafta “Mehmet Şimşek istifa etti”, “Merkez Bankası yüzde 20 faizde anlaştı” yalanını yayanların morali bozuk!
Operasyonları boşa çıktı.