İslam Memiş Yeni Rekor Seviyeyi Açıkladı! Zirveyi Görecek

GRAM ALTIN 3 BİN İLE 3 BİN 500 LİRA ARALIĞINDA OLACAK

Gram altın yatırımcılarının ons altın hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, bu yılı 3 bin ile 3 bin 500 lira aralığında kapatma olasılığının yüksek olacağını aktardı. Gram altın yatırımcılarına seslenen Memiş, şu an satış yapmak için erken olduğunu aktardı.