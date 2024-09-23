İslam Memiş Yeni Rekor Seviyeyi Açıkladı! Zirveyi Görecek
Piyasalarda hareketlilik devam ederken yatırımcılar altın fiyatlarının geleceğini merak diyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının sene sonunda kaç lirayı göreceğini açıkladı. Peki, gram altını satmak için doğru zaman ne zaman? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Tv100
Geçtiğimi haftaya dair önemli yorumlarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki değerlendirmelerinde piyasanın sakin bir hafta izleyeceğine işaret etti. Önemli bir veri akışının olmadığını aktaran Memiş, Merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarını takip edileceğini açıkladı.
Memiş, geçen hafta yatırım araçlarının sağladığı getirileri şu şekilde aktardı:
Cumhuriyet altını: 3,33
Çeyrek altın: 3,23
Emekli Fonları: 2,36
Bist100: 2,22
24 ayar altın külçe: 1,92
Yatırım Fonları: 1,89
Avro/TL: 1,17
Dolar/TL: 0,56
İSLAM MEMİŞ: YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK
Gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesini aktaran İslam Memiş, Fed’in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından 2 bin 616 dolar seviyesi test edildiğini açıkladı. “2 bin 625 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 2 bin 622 dolar seviyesinden tamamladı” ifadelerine yer veren Memiş, orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini beklediğini aktardı.
Ons altında hedefin 3 bin dolar seviyesine ulaşmak olduğunu aktaran Memiş, teknik açıdan bakıldığında kâr satışlarının gerçekleşmesi beklenebileceğini aktardı.
GRAM ALTIN 3 BİN İLE 3 BİN 500 LİRA ARALIĞINDA OLACAK
Gram altın yatırımcılarının ons altın hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, bu yılı 3 bin ile 3 bin 500 lira aralığında kapatma olasılığının yüksek olacağını aktardı. Gram altın yatırımcılarına seslenen Memiş, şu an satış yapmak için erken olduğunu aktardı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN FYATI
Alış: 2.883 TL
Satış: 2.884 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.784 TL
Satış: 4.835 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.540 TL
Satış: 9.665 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.078 TL
Satış: 19.259 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 19.490 TL
SATIŞ: 19.784 TL
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.629 TL
Satış: 2.629 TL
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.