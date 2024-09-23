İslam Memiş Yeni Rekor Seviyeyi Açıkladı! Zirveyi Görecek

Piyasalarda hareketlilik devam ederken yatırımcılar altın fiyatlarının geleceğini merak diyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının sene sonunda kaç lirayı göreceğini açıkladı. Peki, gram altını satmak için doğru zaman ne zaman? İşte ayrıntılar…

Kaynak: Tv100

İslam Memiş Altın
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İslam Memiş Yeni Rekor Seviyeyi Açıkladı! Zirveyi Görecek - Resim: 1

Geçtiğimi haftaya dair önemli yorumlarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki değerlendirmelerinde piyasanın sakin bir hafta izleyeceğine işaret etti. Önemli bir veri akışının olmadığını aktaran Memiş, Merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarını takip edileceğini açıkladı.

Memiş, geçen hafta yatırım araçlarının sağladığı getirileri şu şekilde aktardı:

Cumhuriyet altını: 3,33
Çeyrek altın: 3,23
Emekli Fonları: 2,36
Bist100: 2,22
24 ayar altın külçe: 1,92
Yatırım Fonları: 1,89
Avro/TL: 1,17
Dolar/TL: 0,56

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İslam Memiş Yeni Rekor Seviyeyi Açıkladı! Zirveyi Görecek - Resim: 2

İSLAM MEMİŞ: YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesini aktaran İslam Memiş, Fed’in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından 2 bin 616 dolar seviyesi test edildiğini açıkladı. “2 bin 625 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 2 bin 622 dolar seviyesinden tamamladı” ifadelerine yer veren Memiş, orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini beklediğini aktardı.

Ons altında hedefin 3 bin dolar seviyesine ulaşmak olduğunu aktaran Memiş, teknik açıdan bakıldığında kâr satışlarının gerçekleşmesi beklenebileceğini aktardı.

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İslam Memiş Yeni Rekor Seviyeyi Açıkladı! Zirveyi Görecek - Resim: 3

GRAM ALTIN 3 BİN İLE 3 BİN 500 LİRA ARALIĞINDA OLACAK

Gram altın yatırımcılarının ons altın hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, bu yılı 3 bin ile 3 bin 500 lira aralığında kapatma olasılığının yüksek olacağını aktardı. Gram altın yatırımcılarına seslenen Memiş, şu an satış yapmak için erken olduğunu aktardı.

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İslam Memiş Yeni Rekor Seviyeyi Açıkladı! Zirveyi Görecek - Resim: 4

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN FYATI

Alış: 2.883 TL

Satış: 2.884 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.784 TL

Satış: 4.835 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.540 TL

Satış: 9.665 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.078 TL

Satış: 19.259 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 19.490 TL

SATIŞ: 19.784 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.629 TL

Satış: 2.629 TL

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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