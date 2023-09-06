İslam Memiş: Yeni dönem başlıyor, hazır olmak gerek

Program, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in de gündemindeydi. TV100'de yayınlanan yazısında "Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Orta Vadeli Program’ın önceliği enflasyon olacak. Sunumda enflasyona sık atıfta bulunmasını bekliyorum" diyen Memiş, şöyle devam etti: