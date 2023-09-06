İslam Memiş: Yeni dönem başlıyor, hazır olmak gerek
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugün açıklanacak Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili beklentilerini dile getirirken "Yeni dönem başlıyor, hazır olmak gerek" dedi.
Orta Vadeli Program (OVP), saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Program ile üç yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.
Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak. Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.
Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak, ihracat ve istihdama ilişkin öngörüler paylaşılacak. Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine ilişkin detayların da programda yer alacağı tahmin ediliyor.
Program, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in de gündemindeydi. TV100'de yayınlanan yazısında "Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Orta Vadeli Program’ın önceliği enflasyon olacak. Sunumda enflasyona sık atıfta bulunmasını bekliyorum" diyen Memiş, şöyle devam etti: