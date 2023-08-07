İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu ikisini ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur

Yüksek gelen enflasyon verisi tüm ülkelerde "Enflasyon geri döndü" yorumlarını beraberinde getirebilir. Bizim için sürpriz değil. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun tekrar geri geleceğini, 2024’ün ortalarına kadar yüksek seyredeceğini, Fed’in tekrar faiz indirimlerine başlayacağını birçok kez belirtmiştim.