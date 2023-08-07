İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu ikisini ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu ikisini ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur" diyerek yatırımcılara uyarılarda bulundu, konuyu detaylıca anlattı.

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İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu ikisini ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta yaşanacak önemli gelişmeler ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili olarak uyarılarda bulunurken okurlarını birkaç konuda uyardı.

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İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu ikisini ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur - Resim: 2

Yüksek gelen enflasyon verisi tüm ülkelerde "Enflasyon geri döndü" yorumlarını beraberinde getirebilir. Bizim için sürpriz değil. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun tekrar geri geleceğini, 2024’ün ortalarına kadar yüksek seyredeceğini, Fed’in tekrar faiz indirimlerine başlayacağını birçok kez belirtmiştim.

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İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu ikisini ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur - Resim: 3

BİST 100 ENDEKSİ

Geride bıraktığımız haftayı 7 bin 400 puandan tamamlamıştı. Yıllık bazda yön yukarı. Kâr satışları gelmeden kademeli girişi düşünmüyorum. Çoğu yatırımcı TL varlıkları üzerinden sistemde. Faiz, KKM ve borsa.

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İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Bu ikisini ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur - Resim: 4

Ben, kenarda beklemeyi, farklı enstrümanlara giriş yaparak beklemeyi tercih edenlerdenim. Risk dağılsın, sağlıklı piyasa oluşsun, düzeltmeler yaşansın ancak öyle. Kendimi kümeste bulmak istemiyorum. Dolar yükseldikçe borsa da gidecek diye bakmak gerek. 7 bin 250-7 bin 550 puan aralığını takip edeceğim.

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