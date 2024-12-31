İslam Memiş Yaklaşan Fırtınayı Açıkladı: Net Tarih Verdi Gram Altında Deprem Olacak

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH

Memiş, gram altın için 2980-3080 lira seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. "2025'te gram altının 4000-4500 lira seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. Ons altın için de 3000-3500 dolar tahminimiz devam ediyor. Düğün yapacaklar ve yatırım fırsatı arayanlar düşüşleri değerlendirebilir. Altını olan yatırımcılar için ise, 20 Ocak sonrasında yükseliş beklentimiz var. 3000 lira altındaki her fiyat, alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.