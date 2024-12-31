İslam Memiş Yaklaşan Fırtınayı Açıkladı: Net Tarih Verdi Gram Altında Deprem Olacak
Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarını tarih vererek uyardı. Memiş, yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak gram altında yaşanacak depremi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, gram altının 2000 lira seviyesinden 3000 liraya yükseldiğine dikkat çekerek, "Yatırımcısına yüzde 50 getiri sağladı. 2024 yılı altın için yine olumlu geçti. Ancak son bir haftadır noel tatili etkisiyle piyasalar durağan. Bu durum 20 Ocak’a kadar sürecek. 20 Ocak’ta Donald Trump'ın görevine başlamasıyla birlikte piyasalarda dalgalanmalar olabilir. Ayrıca, jeopolitik gerilimler ve ABD-Çin ticaret ilişkileri de etkili olabilir" dedi.
GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH
Memiş, gram altın için 2980-3080 lira seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. "2025'te gram altının 4000-4500 lira seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. Ons altın için de 3000-3500 dolar tahminimiz devam ediyor. Düğün yapacaklar ve yatırım fırsatı arayanlar düşüşleri değerlendirebilir. Altını olan yatırımcılar için ise, 20 Ocak sonrasında yükseliş beklentimiz var. 3000 lira altındaki her fiyat, alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.
DOLAR İÇİN 2025 BEKLENTİSİ
Doların 35 lira seviyesinin üzerinde kalmaya devam edeceğini belirten Memiş, "Doların 37-38 lira seviyelerine çıkması 2025'in ilk yarısında mümkün. Ancak dolarda getirinin altın kadar yüksek olmadığını görüyoruz ve dolar, yatırım aracı olarak pek cazip değil" dedi.