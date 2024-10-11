İslam Memiş Uyardı! Hazır Olun, 14 Gün İçinde…
Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftayla ilgili öngörülerini paylaşırken altınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı canlı yayında gelecek haftaya dair altın, borsa, dolar ve euro ile ilgili öngörülerini paylaştı. Memiş, yaptığı açıklamaların kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Ben sizi Aralık ayına hazırladığımı tekrar anımsatmak isterim. Aralık ayında beklediğim o kusursuz fırtınanın bir noktada ayak sesleri gelmeye başladı.
Varlıklarınıza sahip çıkın ve özellikle altın ve gümüş tarafında her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmenizi tekrar anımsatmak isterim. 3 bin 15 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın vardı ve diğer videolarımda kademeli alım yapmak suretiyle bu işi bitirin uyarılarım vardı.
Bu haftayı veya önümüzdeki haftayı iyi değerlendirin. Bizim ons altın tarafında düşüş beklentimiz ve beraberinde gram altın tarafında düşüş beklentimiz vardı. Bu hafta bu düşüşleri tekrar görmeye devam ediyoruz.
ONS ALTIN
Ons altın 2 bin 628 dolar seviyesinde. Takip ettiğimiz bant aralığı yine aynı değişmedi. 2 bin 580, 2 bin 680 dolar aralığı. 2 bin 603 dolar seviyesine kadar geriledi. 2 bin 580 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor ve buradaki yol haritamız şuydu kademeli alım yapmak suretiyle bu işi bitireceğiz bu ay içinde.
SAYFAYI KAPATMAK GEREKİYOR
Alım yapan arkadaşlarımızın aşağıda 2 bin 550-2 bin 600 dolar, aralığında 2 bin 580-2 bin 575-2 bin 590, yüzde 25-25 bu şekilde almak suretiyle bu sayfayı tamamen kapatması gerekiyor. Ons tarafta yine 2 bin 580 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz.
GRAM ALTIN
Gram altın serbest piyasalarda 3 bin 15 lira seviyesine kadar gerilemişti. En azından yarısını almak suretiyle ile bu işi kapatın. Evet aşağıda 2 bin 980 lira destek seviyesi ile alakalı beklentimiz ons nedenli devam etmekte ancak riske atmamak için gelen haber akışları bayağı can sıkıcı olduğu için yine yüzde 50 alım yapmak suretiyle bu işi bitirin uyarılarım vardı.
Yine aynı düşüncem geçerli şu anda. 3 bin 15 lira seviyesinden alanlar iyi bir şekilde karar verdiğini görüyoruz. Ons altını takip etmek suretiyle iki defa kademeli alım yapabilirler. Gram altın TL fiyatında yine yıl sonunda beklentimiz malum 3 bin- 3 bin 500 lira aralığında 3 bin 100-3 bin 200 3 bin 300 gibi. Böyle rakamları her ay görmeye devam edeceğiz.
GÜMÜŞ
Gümüşün ons fiyatı 30.90 yani 31 dolar seviyesinde. Yüzde 1.54 artıda. Gümüş tarafında malum 0,30 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde gerileme vardı. Gümüş pozisyonunu kapatanlar bence iyi bir karar verdi. Gümüşün gram fiyatı 33 lira 87 kuruş seviyesinde. 35,5 lira seviyesinden gerilemişti. Burada da dün alım yapanlar bana göre iyi bir karar verdi."
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.