İslam Memiş Uyardı! Hazır Olun, 14 Gün İçinde…

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı canlı yayında gelecek haftaya dair altın, borsa, dolar ve euro ile ilgili öngörülerini paylaştı. Memiş, yaptığı açıklamaların kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ben sizi Aralık ayına hazırladığımı tekrar anımsatmak isterim. Aralık ayında beklediğim o kusursuz fırtınanın bir noktada ayak sesleri gelmeye başladı.

Varlıklarınıza sahip çıkın ve özellikle altın ve gümüş tarafında her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmenizi tekrar anımsatmak isterim. 3 bin 15 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın vardı ve diğer videolarımda kademeli alım yapmak suretiyle bu işi bitirin uyarılarım vardı.

Bu haftayı veya önümüzdeki haftayı iyi değerlendirin. Bizim ons altın tarafında düşüş beklentimiz ve beraberinde gram altın tarafında düşüş beklentimiz vardı. Bu hafta bu düşüşleri tekrar görmeye devam ediyoruz.