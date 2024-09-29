İslam Memiş: 24 Saatiniz Kaldı Rekor Olacak

Ünlü ekonomist, altın fiyatlarının yıl sonunda rekor seviyelere ulaşacağını belirterek, yastık altındaki altınları satmamaları konusunda vatandaşlara seslendi. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde kademeli olarak artacağını öngören Memiş, pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte önemli bir hareketliliğin yaşanacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi