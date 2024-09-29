İslam Memiş: 24 Saatiniz Kaldı Rekor Olacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yastık altında altını olan yatırımcılar için önemli bir uyarıda bulundu. Altında yaşanacak kritik bir gelişmeye dikkat çeken Memiş, yatırımcıları pazartesi gününe hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomist, altın fiyatlarının yıl sonunda rekor seviyelere ulaşacağını belirterek, yastık altındaki altınları satmamaları konusunda vatandaşlara seslendi. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde kademeli olarak artacağını öngören Memiş, pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte önemli bir hareketliliğin yaşanacağını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi