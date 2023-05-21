İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı

Canlı yayında kritik sorulara yanıt veren İslam Memiş, gram altın için 'altın' kuralı açıkladı.

İslam Memiş Altın
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İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı - Resim: 1

Finans analisti İslam Memiş, Haber Global Muhabiri Gizem Bilen'e konuştu. Seçim öncesi gram altınla ilgili tahminini açıklayan İslam Memiş, alım için tek bir rakam ve onun altına dikkat çekti.

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İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı - Resim: 2

Elinde altın olanlara da ayrı bir parantez açan Memiş'in, Haber Global'deki değerlendirmeleri şöyle:

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İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı - Resim: 3

"Gram altın serbest piyasalarda 1375 lirada. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşlere neden oldu." 

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İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı - Resim: 4

"148 lira değer kaybetti gram altın, kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama 1350 lira altında değer kaybı beklemiyorum."

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