İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı
Canlı yayında kritik sorulara yanıt veren İslam Memiş, gram altın için 'altın' kuralı açıkladı.
Finans analisti İslam Memiş, Haber Global Muhabiri Gizem Bilen'e konuştu. Seçim öncesi gram altınla ilgili tahminini açıklayan İslam Memiş, alım için tek bir rakam ve onun altına dikkat çekti.
Elinde altın olanlara da ayrı bir parantez açan Memiş'in, Haber Global'deki değerlendirmeleri şöyle:
"Gram altın serbest piyasalarda 1375 lirada. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşlere neden oldu."
"148 lira değer kaybetti gram altın, kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama 1350 lira altında değer kaybı beklemiyorum."