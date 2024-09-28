İslam Memiş Tek Şartını Açıkladı: Gram Altını Ancak Böyle Satarım

GRAM ALTIN

Gram altının da ons altını takip ettiğini belirten Memiş, gram altının şu anda 3 bin 60 lira seviyesinde olduğunu ifade etti. Yıl sonu beklentisinin 3 bin ile 3 bin 500 lira aralığında olduğunu belirten Memiş, gram altında kademeli yükselişlerin süreceğini öngördü. Doların güçlü duruşunun gram altında ons altına kıyasla geri çekilmeleri sınırlı tutacağını söyledi. Yatırımcılara, altını satmak yerine elde tutmalarını tavsiye etti. 2025 yılı beklentisinin ise 4 bin 500 lira olduğunu vurguladı.