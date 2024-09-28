İslam Memiş Tek Şartını Açıkladı: Gram Altını Ancak Böyle Satarım
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, borsa, ons altın, gram altın ve gümüşle ilgili kritik değerlendirmelerini ve tahminlerini paylaştı. Memiş, geçmiş öngörülerinin doğruluğuna dikkat çekerek, gram altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu ve altını elde tutma stratejisini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Memiş, yatırım araçlarına ilişkin videolarında, özellikle FED politikaları ve Orta Doğu’daki savaşın ons altın üzerindeki etkilerine değindi. Kendisini dinleyenlerin kazançlı çıktığını hatırlatan Memiş, piyasa dinamiklerini analiz etti.
BORSA
Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 9 bin 850 puan seviyelerinde olduğunu belirterek, bu hafta iki kez 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen kalıcı olamadığını vurguladı. Orta vadede ise endeksin 12 bin puan seviyesini hedeflediğini ifade etti. Kısa vadede 9 bin 800 ile 10 bin 200 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini belirtti.
DOLAR
Memiş, dolar kurunun 34 lira 15 kuruş seviyesinde olduğunu belirterek, sık sık vurguladığı gibi dolar düşüşlerinin kalıcı olmayacağını söyledi. “Döviz bir yatırım aracı değildir, hele dolar kesinlikle değildir” diyen Memiş, dolarla ticaret yapanların doların baskılandığına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Alım fırsatlarının geri çekilmelerde ön plana çıkabileceğini belirtti.
ONS ALTIN
Memiş, ons altının 2 bin 685 dolar seviyesini test ederek rekor kırdığını ve bu yükselişin savaş ve belirsizlik fiyatlamasından kaynaklandığını belirtti. Ons altının FED’in faiz politikaları ve Orta Doğu’daki savaş gibi iki önemli hikaye ile desteklendiğini vurgulayan Memiş, bu hikayeler sona erdiğinde kar satışlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak şu an ons altının yeni zirveler test etmeye devam ettiğini belirtti.
GRAM ALTIN
Gram altının da ons altını takip ettiğini belirten Memiş, gram altının şu anda 3 bin 60 lira seviyesinde olduğunu ifade etti. Yıl sonu beklentisinin 3 bin ile 3 bin 500 lira aralığında olduğunu belirten Memiş, gram altında kademeli yükselişlerin süreceğini öngördü. Doların güçlü duruşunun gram altında ons altına kıyasla geri çekilmeleri sınırlı tutacağını söyledi. Yatırımcılara, altını satmak yerine elde tutmalarını tavsiye etti. 2025 yılı beklentisinin ise 4 bin 500 lira olduğunu vurguladı.
GÜMÜŞ
Gümüşün ons fiyatının 32.13 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, gümüşte pozitif görünümün devam ettiğini söyledi. Gümüşün yıl sonuna kadar 37 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.
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