İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'

Faiz, o kadar tehlikeli bir şeydir ki, kişinin beynini uyuşturur.

Kısa vadeli yüklü getiri onu o kadar mutlu eder ki, uyuşturucu gibi bağımlısı olur.

“Ne çalışacağım, tıkır tıkır geliyor, yeter artık” der.