İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi ve dolar için korkutucu rakamı verdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalarla ilgili çok dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Özellikle elinde dövizi olanları yakından ilgilendiren bir açıklama yapan Memiş, Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi ve düşük faiz politikasının başlayacağı zamana dikkat çekti. Memiş, dolar için korkutucu bir rakam verdi: 45’den 55’e gider mi? Bence evet.
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Tatlı para illüzyonu" başlıklı yazısı şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını açıkladı.
Piyasanın genel beklentisi doğrultusunda TCMB, 250 baz puan faiz artırdı.
Politika faizi yüzde 42,5 oldu.
PPK, faiz artırma sürecini en kısa sürede bitireceğini belirtti.
Yani, yüzde 45’de bu iş biter.
Dünyadaki tüm merkez bankaları enflasyon ile mücadele için yüksek faiz politikası belirledi.
Önden yükselmeli faiz artırımıyla bugüne kadar geldiler.
Sonuç:
- Hiçbir merkez bankası hedeflediği enflasyon tahminine ulaşamadı
- Dünya insanı yüksek enflasyonun illüzyonuna kapıldı, beyni uyuştu
- Merkez bankaları istediğini aldı
- Yeni dünya sistemi tıkır tıkır işledi
Hiç düşündünüz mü bugün bir asgari ücret karşılığındaki mevduat nakit tutarı 300 bin lira.
1 milyon lirası olan 37 bin lirayı cebine koyuyor.
Bu kişi gidip araba, ev alır mı?
İş kurup stres yaşar mı?
Faiz, o kadar tehlikeli bir şeydir ki, kişinin beynini uyuşturur.
Kısa vadeli yüklü getiri onu o kadar mutlu eder ki, uyuşturucu gibi bağımlısı olur.
“Ne çalışacağım, tıkır tıkır geliyor, yeter artık” der.
KKM’den tatlı tatlı kazananlar bugün ekonominin durgunluğundan bahsediyor.
KKM’den çıkıp bugün faize girenler ekonominin durgunluğundan bahsediyorlar.
KKM ve faizden çıkıp döviz alanlar bugün ekonominin durgunluğundan bahsediyorlar.
Ben onların karakterini çok iyi biliyorum da yine de sorayım; “Sizin derdiniz ne?”
Faizde kazanç artmaz, sayısal olarak arttığını görüyorsunuz.
KKM neydi?
Dolar talebini azaltmak için yapılan bir uygulamaydı.
Ancak dolardan kurtulmak yerine tam bağımlılık oldu.
18’den 29’a giden dolar kuru karşısında kim kazandı?
Sol cebine koyanın sağ cebinden çıktı.
Kimse kazanmıyor, kazanan yok.
2024’ün sonuna kadar faizler yüksek kalır.
KKM’de 18’den 29’a giden bir kur vardı.
Faiz düşüş sürecinde 45’den 55’e gider mi?
Bence evet.
İşte o gün elindeki nakit ile mal sahibi olamayacağını anlayacak milyonlarca insan topluluğu olacak.
İşte onlar illüzyon karşısında uyuyanlardır.
Onlar için yapılabilecek artık bir şey yok.
Onları mutlu edecek tek şey kiralamak.
Sahibi olamayacaklar ama kiralayabilecekler.
Ve 2024’ün sonunda TATLI PARANIN ACI TATINI HEP BERABER TADACAĞIZ!