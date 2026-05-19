İslam Memiş Tarih Verip Uyardı: Altında Sert Hareketler Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Piyasalardaki yönün büyük ölçüde Amerika ile İran arasındaki gerilime bağlı olduğunu belirten Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin diğer yatırım araçları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Ons altının uluslararası piyasalarda 4547 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü ifade eden Memiş, 4480 dolar seviyesinin güçlü destek, 4700 doların ise direnç noktası olarak izleneceğini kaydetti.

Yurt içinde gram altının 6693 TL seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, kısa vadede 6650 ile 6800 TL bandının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA

Geçtiğimiz hafta gümüş fiyatlarında sert hareketler yaşandığını belirten Memiş, ons gümüşün kısa sürede yüzde 20’ye yakın değer kazandığını ancak haftanın son işlem gününde sert satışlarla geri çekildiğini söyledi. Şu anda ons gümüşün 76 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü aktaran Memiş, 74 doların destek, 77 doların ise direnç seviyesi olarak öne çıktığını ifade etti.

Gram gümüşte de geçtiğimiz hafta 127 TL seviyelerinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, fiyatın şu an 112 TL civarında olduğunu ve 108-117 TL aralığının kritik seviyeler olarak izleneceğini dile getirdi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatının 112 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, bu hafta için 108-115 dolar bandının takip edileceğini söyledi. Özellikle İsrail-İran hattındaki gelişmelerin piyasaların yönü açısından belirleyici olduğunu ifade eden uzman isim, olası yeni saldırıların piyasalardaki baskıyı artırabileceğini vurguladı.

'ALTINDA 8 BİN TL ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR'

Altın fiyatlarının son dönemde baskı altında kaldığını belirten İslam Memiş, bu sürecin yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Düğün sezonunun etkisiyle Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının yeniden 8 bin TL seviyesinin üzerine çıkabileceğini öne süren Memiş, özellikle jeopolitik cepheden gelecek olumlu haberlerin altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceğini ifade etti.

Memiş, piyasalardaki belirsizliğin tamamen Amerika-İran hattındaki gelişmelere bağlı olduğunu belirterek, “Bir anlaşma haberi gelirse altın tarafında yükseliş hızlanabilir. Ancak çatışmaların artması durumunda piyasalar üzerindeki baskı devam edebilir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte siyasi açıklamalar ve savaşın seyri kritik olacak” dedi.

19 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.548 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın 6.669 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.904 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 21.810 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 44.696 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı 109.016 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi