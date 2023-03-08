İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, mart ayına yükselişle başlayan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, haftanın kapanış günü Cuma'ya kadar da önemli bir değişiklik yaşanacağını iddia etti.
Mart ayına yeniden yükseliş trendi ile başlayan altına büyük darbe ABD Merkez Bankası'ndan (FED) geldi. FED Başkanı Powell, ABD tarihinde ilk kez para arzında eksiye düşülmesinin ardından açıklama yaparak, piyasalara 'yüksek faiz artırımı' sinyali verdi.
Powell, FED'in enflasyonu düşürmek için faizleri yukarı çekmekten çekinmeyeceğini ve adımlarını buna göre atacağı belirtmesinin ardından uluslararası piyasalarda altın tepetaklak oldu. Güne 1850 doların üzerinde başlayan ons altın, Powell'ın sözlerinden sonra serbest düşüşe geçerek 1815 dolara kadar düştü.
2022 yılında başta FED olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası ve pek çok ülkenin finans merkezleri tarafından yapılan sıkı para politikaları nedeniyle yatırımcısına kötü bir yıl yaşatan altın için Powell'ın açıklamalarından sonra "2023'te de altın yükselmeyecek mi?" korkusu oluşmaya başladı.
Altına yönelecek yatırımlara ket vuran bu durum sonrası Memiş'in hafta başında yaptığı uyarılar da yeniden gündeme geldi.