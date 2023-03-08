İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak

2022 yılında başta FED olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası ve pek çok ülkenin finans merkezleri tarafından yapılan sıkı para politikaları nedeniyle yatırımcısına kötü bir yıl yaşatan altın için Powell'ın açıklamalarından sonra "2023'te de altın yükselmeyecek mi?" korkusu oluşmaya başladı.