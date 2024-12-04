İslam Memiş Tarih Verdi: Hazır Olun Rüzgar Tersine Dönecek
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Memiş tarih vererek, "Rüzgar tersine döner" dedi.
Kaynak: tv100.com
tv100.com yazarı İslam Memiş, “Piyasalarda bir yol ayırımı olacak ve özellikle küçük yatırımcılar dikkat etmeli” diyerek önemli uyarılarda bulundu.
Memiş, "Piyasalar Aralık ayında bir yol ayırımında olacak! Bunun iki nedeni var; Donald Trump'ın söylem değişikliği ve Noel tatili... Diğer yandan Donald Trump, BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak ABD doları kullanma taahhüdünde bulunmalarını istedi. "Aksi taktirde yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar." Trump'ın bu tehditleri hem küresel ticaret ve jeoolitik riskleri yeniden tetikleyecek. Artık sahne de "Dolar ve dolar bazlı entrümamlar" var. Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin sesi gelmeye devam ediyor" dedi.
Memiş'in tv100'deki yazısının ilgili kısmı şöyle:
Öngörüm şu yönde:
20 Ocak tarihine kadar piyasalarda bir manipülasyon fiyatlaması devam edebilir.
Dolar karşısında değer kaybetmiş ne varsa almaya devam ederdim.
Çünkü 20 Ocak'tan sonra rüzgar tersine döner.
Ne eski ABD ekonomisi var ne de eski piyasa var.
Trump'ın işi tahmin ettiği gibi kolay değil.
Siz siz olun varlıklarınıza sahip çıkın.
Tek bir enstrümana yatırım yapmak yerine birikimlerinizi çeşitlendirin.
Siyasi popülizmleri değil, gerçekleri satın alın.