İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2500 liraya çıkacak!

Değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyen ve bunun profesyonel kurumlarca yapılması gerektiğine özellikle dikkat çeken İslam Memiş, "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" başlıklı Youtube videosunda şunları söyledi:

"Borsada satışlar var, dolar kuru yükseliyor. Euro, altın ve gümüş geriliyor. Bir pozisyon değişikliği var, piyasalarda bir karışıklık var, yatırımcı da karar veremiyor. Peki, yatırımcısı ne yapmalı? Borsa İstanbul güçlü duruşunu korumaya devam ediyor ancak satış beklentim hala devam ediyor. 7000 altında rakamlar hala gelebilir mi? Evet.