İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2500 liraya çıkacak!
Gram altın ne zaman 2500 TL olacak? İslam Memiş, bu soruya ilk kez net bir yanıt verirken, yatırımcısı ile altın borcu olanları ya da altın almak zorunda kalacak olanları "Hazırlıklarınızı yapın!" diyerek uyardı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında ilk kez "2500 olacak" dedi ve tarih verdi. Memiş, altın yatırımcısı için "Hazırlıklarınızı yapın" diye seslendi.
Değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyen ve bunun profesyonel kurumlarca yapılması gerektiğine özellikle dikkat çeken İslam Memiş, "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" başlıklı Youtube videosunda şunları söyledi:
"Borsada satışlar var, dolar kuru yükseliyor. Euro, altın ve gümüş geriliyor. Bir pozisyon değişikliği var, piyasalarda bir karışıklık var, yatırımcı da karar veremiyor. Peki, yatırımcısı ne yapmalı? Borsa İstanbul güçlü duruşunu korumaya devam ediyor ancak satış beklentim hala devam ediyor. 7000 altında rakamlar hala gelebilir mi? Evet.
"SATIŞLARIN DEVAMINI BEKLİYORUM"
Düşüncemde hala bir değişiklik yok. Satışların devam etmesini bekliyorum. Borsa tarafında kar satışlarının devam edeceğini öngörüyorum. Borsaya giriş için erken diyebilirim. Borsadan çıkış yapanlar nasıl beklemeli peki? Önemli olan bu. Ben burayı yine doların karşısındaki enstrümanlarda beklerim.
"BÜTÜN VARLIKLARDA ÇEKİLME VAR"
Altın, gümüş, mesela euro, sterlin bu tarafta dolar endeksi yükseldiği için karşısındaki bütün varlıklarda da geri çekilme mümkün. Ons tarafta 1900 altına sarkmalar var, ons gümüşte geri çekilme var. Borsadan çıkanların parası boştaysa teknik düzeltmede dolar karşısındaki enstrümanlarda para bekletilebilir. Borsada çıkıp TL'de beklemek değil, boşluktaki parayı nasıl koruyabilirsin, bu kısmı daha önemli.