İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, seçim haftası beklentilerini yazdı. Dolarla ilgili tahminlerini de dile getiren Memiş, tarih vererek "Son kez büyük bir vurgun yapacaklar" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, seçim haftası ve sonrasında yaşanmasını beklediği gelişmelerle ilgili olarak birtakım tahminlerde bulundu.
"Seçim haftasına başladık. İki hafta önceki tantana, heyecan yok. Hele hele döviz büfeleri ve kuyumcu önlerinde kuyrukları unutun" diyen Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:
Manipülasyon, spekülasyon, algı vesaire olmayacak. Herkes pazar günü gidecek oyunu kullanacak. Sonucu herkes tahmin ettiği için zor bir durum yok ortada.
Türkiye seçime odaklanacak, halk sokakta hükümetler kurup, hükümetler değiştirecek. Neyse ki az kaldı.
'SON TREN HAZİRANDA'
Siyasi kısır tartışmalara takılmayan, işine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki "Seçimi bırak, Haziran’a bak." Çünkü haziranda son tren var. İnecekler veya gidecekler bu treni beklesin.
Bu trende büyük bir sürpriz var. Fed, artık faiz artırımı yapmayacak. Hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor. Haziran, dolar endeksinin (dxy), düşüşünün başlayacağı bir ay olacak. Hedef 92-94 seviyesi.