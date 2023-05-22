İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, seçim haftası ve sonrasında yaşanmasını beklediği gelişmelerle ilgili olarak birtakım tahminlerde bulundu.

"Seçim haftasına başladık. İki hafta önceki tantana, heyecan yok. Hele hele döviz büfeleri ve kuyumcu önlerinde kuyrukları unutun" diyen Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti: