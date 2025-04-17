İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak

YATIRIMCILARA UYARI: RİSKLER DAĞITILMALI

Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin yatırımcıları temkinli davranmaya zorladığını belirten İslam Memiş, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçınılması ve risklerin dağıtılması yönünde uyarıda bulundu. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de dikkatle izlenmesi gerektiğini ekledi. Cuma günü Avrupa ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle perşembe günü haftanın en kritik günü olarak değerlendiriliyor.