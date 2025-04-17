İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak
Altın piyasasında son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Ons altın uluslararası piyasalarda 3.300 dolara yaklaşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişme iç piyasaya da yansıdı ve gram altın Kapalıçarşı’da 4.042 TL’ye kadar çıktı. Mevcut durumda gram altının tarihi zirvesi 4.068 TL olarak kayıtlarda bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Doların küresel çapta değer kaybetmesi, altına olan talebi yeniden artırdı. ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Belirsizlik ortamında altın, korunma aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor.
İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTIN 6.000 TL’Yİ GÖREBİLİR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 2025 yılına ilişkin potansiyelini değerlendirdi. Mevcut yükselişe rağmen 4.000 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadığını belirten Memiş, yıl içinde 4.500 TL, önümüzdeki 12 ay içinde ise 6.000 TL seviyesinin mümkün olduğunu ifade etti. Ancak bu senaryonun ons altın fiyatlarındaki seyre bağlı gelişeceğini hatırlattı.
FED BAŞKANI POWELL’IN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR
İslam Memiş’e göre, önümüzdeki hafta piyasalar daha sakin bir seyir izleyebilir. Ancak çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Powell’ın mesajlarının, ABD Merkez Bankası’nın gelecekteki para politikası adımlarına ışık tutacağı belirtiliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA
Perşembe günü açıklanması beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı da yatırımcıların yakın takibinde. Memiş, piyasalarda faiz oranının sabit kalacağı yönünde bir beklenti olduğunu dile getirirken, son dönemde faiz artışı ihtimalinin de tartışılmaya başlandığını ifade etti.
TRUMP’IN FAİZ BASKISI, PİYASALARI ETKİLİYOR
İslam Memiş, ABD'de Donald Trump’ın faiz indirimi konusundaki baskısının sürdüğünü belirtti. Bu baskının Fed üzerindeki etkisi, ticaret savaşları ve enflasyon gibi başlıklarla birlikte küresel piyasaların yönünü şekillendirebilir.
KISA VADEDE DÜŞÜŞ RİSKİ SÜRÜYOR
Memiş, ons altının şu an 3.227 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatarak kısa vadede yönün belirsiz olduğunu ifade etti. Hızlı yükselişin ardından 2.800 dolar seviyelerinin test edilme ihtimalini koruduğunu vurguladı. Bu hafta için 3.150 – 3.250 dolar aralığının izleneceğini belirtti.
YATIRIMCILARA UYARI: RİSKLER DAĞITILMALI
Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin yatırımcıları temkinli davranmaya zorladığını belirten İslam Memiş, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçınılması ve risklerin dağıtılması yönünde uyarıda bulundu. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de dikkatle izlenmesi gerektiğini ekledi. Cuma günü Avrupa ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle perşembe günü haftanın en kritik günü olarak değerlendiriliyor.