İslam Memiş: Son çıkış, dikkat...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkati çeken uyarılarda bulundu.

İslam Memiş: Son çıkış, dikkat... - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilikle ilgili bir analizde bulundu. Memiş, altın, döviz ve borsa yatırımcısını uyardı.

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İslam Memiş: Son çıkış, dikkat... - Resim: 2

Memiş’in “yatırım tavsiyesi değildir” diyerek piyasalara ilişkin yaptığı tahminler ise şöyle sıralandı:

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İslam Memiş: Son çıkış, dikkat... - Resim: 3

"Bu hafta borsada yukarı yönlü hareketler, döviz kurlarında, emtiada aşağı yönlü hareketler görürüz diye tweet atmıştım. Kapanışta yüzde 4,10’luk yükselişle dün borsa günü tamamladı. 

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İslam Memiş: Son çıkış, dikkat... - Resim: 4

Bizim direnç seviyemiz vardı, 4800 puan. Burası test edildi. Şimdi yeni bant aralığımızı açıklıyorum.

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