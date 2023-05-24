İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız'

Tüm ülkelerde bankalar insanların varlıklara önce erişimi kısıtladı.

Günlük alım-satım-çekim sınırı, alım-satım makas aralıkları, işlem sınırlandırması gibi.

ABD’de bankalar 2 bin dolar üzerindeki para çekimlerinin bir gün önce bildirilmesi gerektiğini ve bu ödemeleri suç dolandırıcılığına karşı reddedebileceklerini müşterilerine duyurdu.

Dünya genelinde tüm bankalardan bu açıklamaları sık sık duyacaksınız!