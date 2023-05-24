İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız'
İslam Memiş, piyasada haziran ayında beklenen operasyonun hedefini yazdı. Dolar alan ne yapmalı? Altın alınmalı mı? Yatırım için doğru alan ne olacak? İşte dikkat çeken uyarılar...
TV100.com yazarı İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında Haziran ayındaki "büyük operasyon"u ifşa etti. Memiş'in aktardıkları şöyle:
Pazartesi günü haziran ayında yapacakları operasyonu anlatmıştım.
Bugün ise asıl hedefledikleri “Büyük Planı” anlatacağım.
Son iki yıldır dünya genelinde merkez bankalarının ortak hareket ettiğini iddia etmiştim.
Bu iddiamı iki yıldır devam ettirdiğimi ve sık sık dillendirdiğimi anımsatmak isterim.
İnanın veya inanmayın.
Bugün inanan ya da inanmayanların durumu farklı.
Bu iddiamı “önüne yem atılması” örneği ile vermiştim.
Bugün kafasını kaldıranlar, kendini maalesef kafeste buldu.
Tüm ülkelerde bankalar insanların varlıklara önce erişimi kısıtladı.
Günlük alım-satım-çekim sınırı, alım-satım makas aralıkları, işlem sınırlandırması gibi.
ABD’de bankalar 2 bin dolar üzerindeki para çekimlerinin bir gün önce bildirilmesi gerektiğini ve bu ödemeleri suç dolandırıcılığına karşı reddedebileceklerini müşterilerine duyurdu.
Dünya genelinde tüm bankalardan bu açıklamaları sık sık duyacaksınız!
Merkez Bankası’nın (TCMB) ise döviz talebini azaltmaya yönelik yeni bir adım attığını gördük.
Bankaların günlük döviz alım limitini yüzde 25 düşürdü.
Nakit avans çekme ve kuyum altın harcamalarını sonlandırmış, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak kararı bir gün sonra iptal etmişti.
Ancak seçimlerden sonra tekrar yapmayacağının garantisi yok!