İslam Memiş: Sert Çöküş Başlıyor
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında düşüş sinyalleri gelmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, altın fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacağını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son haftalarda hızlı bir yükseliş trendine girerek yatırımcısının heyecanla takip ettiği altın fiyatlarında durulma başladı. 4 bin 350 TL seviyelerine kadar tırmanan gram altın ve ons altının 3 bin 500 dolar sınırını aşmasıyla zirveler test edilmişti. Ancak uzmanların bir süredir işaret ettiği düzeltme süreci başladı.
"YAVAŞ YAVAŞ HAREKETE GEÇİYORUZ"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, altın fiyatlarında yaşanan bu geri çekilmeleri değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Memiş, birkaç gün içinde sarı metalin yaklaşık 200 TL değer kaybettiğini belirterek, "Yavaş yavaş harekete geçiyoruz" ifadesini kullandı.
"BALON PATLADI" UYARISI
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 'Balon patladı' diyen Memiş, ons altının şu anda 3 bin 318 dolar seviyelerinde olduğunu ve 3 bin doların altına düşüş başladığında alım için sinyal vereceğini belirtti. "Bugüne kadar 'alım zamanı' demedim, yine demeyeceğim" diyen Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti.
"HENÜZ ALIM FIRSATI OLUŞMADI"
Memiş, altındaki bu düşüşü teknik bir düzeltme hareketi olarak değerlendirdiğini ve altın yatırımından şimdilik uzak durmayı tercih ettiklerini belirtti. "Şu anda yaşanan geri çekilmeler bizim beklediğimiz teknik satışlar. Bizim için henüz gerçek alım fırsatı oluşmadı" ifadelerini kullandı.
ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?
Türk Lirası bazında altının hala pahalı olduğunu vurgulayan İslam Memiş, altının 4 bin lira seviyesinin altına düşmesi durumunda alım pozisyonu için harekete geçeceğini belirtti. "Altın 4 bin liranın altına indiğinde ‘Benim paramla ucuz kardeşim’ deyip pozisyon alacağım. Ancak şu ana kadar böyle bir fırsat oluşmadı" diye konuştu.
ALIM İÇİN TARİHİ AÇIKLADI
Altın almak isteyenler için net bir zaman dilimi de paylaşan Memiş, destek seviyeleri görülmeden alım yapmanın erken olacağını ifade etti. "Şu anda beklemeye devam ediyoruz. Altının bizim için ucuz olduğu seviyeleri gördüğümüzde alım yapacağız" diyerek yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrı yaptı.