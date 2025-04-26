İslam Memiş: Sert Çöküş Başlıyor

"BALON PATLADI" UYARISI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 'Balon patladı' diyen Memiş, ons altının şu anda 3 bin 318 dolar seviyelerinde olduğunu ve 3 bin doların altına düşüş başladığında alım için sinyal vereceğini belirtti. "Bugüne kadar 'alım zamanı' demedim, yine demeyeceğim" diyen Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti.

"HENÜZ ALIM FIRSATI OLUŞMADI"

Memiş, altındaki bu düşüşü teknik bir düzeltme hareketi olarak değerlendirdiğini ve altın yatırımından şimdilik uzak durmayı tercih ettiklerini belirtti. "Şu anda yaşanan geri çekilmeler bizim beklediğimiz teknik satışlar. Bizim için henüz gerçek alım fırsatı oluşmadı" ifadelerini kullandı.