İslam Memiş sert çıktı: Mümkün değil, ben size söylerim

"Nihayet piyasa açıldığında 24,05 lira seviyesinin yanlış, 28,16 lira seviyesinin doğru olduğunu görmüş olduk. Sosyal medyaya malzeme, insanlara da konuşacak bir şey lazım olduğu için bir kaç saat oyalanmış oldular" diyen İslam Memiş, devamında tahminlerine de yer vererek şöyle devam etti: