İslam Memiş sert çıktı: Mümkün değil, ben size söylerim
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar / TL kurunda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu; tahminlerini dile getirdi.
Dünyanın en büyük arama motoru Google'da yaşanan dolar / TL hatası kısa sürede Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmesinin ardından kamuoyunda gözler, dolar / TL kuruna çevrildi.
Son 3 gündür 28 TL civarlarında işlem gören dolar / TL, dün akşam yaşanan bir hata nedeniyle Google arama motorunda 4 lira birden düşerek 24 TL olarak göründü.
PANİĞE NEDEN OLDU
Grafik eşliğinde 24,05'e düştüğü gösterilse de bahse konu dakikalarda piyasa işlemlere kapalı, yani bir fiyatlama mümkün değil. Sistemsel bir hata olduğu ileri sürülen veri, yatırımcılarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.
İSLAM MEMİŞ: MÜMKÜN DEĞİL
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında gelişmeyle ilgili olarak çok sayıda telefon ve mesaj aldığını anlattı. Bunun teknik bir hata veya manipülasyon olabileceğini dile getiren Memiş, "Bugünkü ekonomik koşullarda mümkün değil" ifadesini kullandı.
"Nihayet piyasa açıldığında 24,05 lira seviyesinin yanlış, 28,16 lira seviyesinin doğru olduğunu görmüş olduk. Sosyal medyaya malzeme, insanlara da konuşacak bir şey lazım olduğu için bir kaç saat oyalanmış oldular" diyen İslam Memiş, devamında tahminlerine de yer vererek şöyle devam etti:
"Korkmayın, doların sahipleri dolarını 24 liradan size verip yüzde 35 faize gelmez. Dolar biriktiren arkadaşlar; Korkma zarar etmezsin ama Euro, altın ve borsadan da çok kazanamazsın. Finansal okuryazarlığın olsaydı zaten doları bir yatırım aracı olarak görmezdin, dolar ile borçlanmaz, doların bu kadar değer kaybedeceğine inanmazdın
DOLAR HİÇ O SEVİYELERE GELMEZ Mİ?
"Anlayacağınız sosyal medyaya malzeme lazımdı, fikri olan da olmayan da kullandı. 'Vaov', 'Bakın gördünüz mü', vesaire gibi konulara giremediler. İnanmadılar, gerçek ortaya çıkınca paylayacaklarını biliyorlardı. Dolar o seviyelere hiç gelmez mi?
Gelebilir, olabilir. Bu hayatta hiç bir şey imkansız değil. Ancak şartların oluşması gerek. Oluştuğu zaman ben size söylerim."
Kaynak: TV100