İslam Memiş 'Savaş fiyatlaması daha yeni başladı' dedi: Bir sabah batma ihtimaliniz yüksek olur!
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu merak ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler son durumu merak ediyorlar. Yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği araçlardan biri olan altın ile ilgili dikkat çeken bir uyarılar ise peş peşe geldi.
ORTA DOĞU GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ve İsrail'in buna verdiği sert yanıtını Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracağı endişeleri yeni haftada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. İsrail ve Hamas güçleri arasında hafta sonu yaşanan dramatik çatışmaların Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırması, güvenli liman olarak görülen ons altında bu sabah fiyatları yüzde 1'den fazla yükseltti.
Ons altın 1855,40 dolara kadar yükselişin ardındn, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,09 artışla1,853.03 dolardan işlem görüyor.
YENİDEN GÜVENLİ LİMAN OLDU
City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, "Altın, hafta sonu yaşanan jeopolitik olayların ardından güvenli liman statüsünü yeniden kazandı. Altının 1.880$'a çıkma potansiyelini görüyoruz, ancak tahvil getirilerinin önemli ölçüde düştüğünü görmezsek, yakın zamanda 1.900 doları aşabileceğinden şüpheliyim" dedi.
ALTIN HAKKINDA KRİTİK UYARI
Altın hakkında da önemli açıklamalar yapan Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise, "Ons altın 1810 dolara kadar geriledi. Bu baskılanma süreci iki hafta daha devam eder ancak 1860 seviyesi altındaki rakamlar alım fırsatı vermeye devam ediyor. 1800 doları destek olarak bekliyorduk.
Ons altında cılız bir toparlanma var. Yükselişleri 1880'i yukarı yönlü kırdığı zaman göreceğiz. 1800-1880 aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ons altında her düşüş bir alım fırsatı olarak durmaya devam ediyor. Altın değerinin aşağısında ve ucuz kalmaya devam ediyor" dedi.
Memiş, TV100'deki köşesinde şunları yazdı:
Konu malum; İsrail-Filistin savaşı.
“Büyük Ortadoğu” ve Sion tarikatının “Büyük İsrail Krallığı” projesi başladı.
Bu sürecin uzun süreli bir süreç olacağını düşünüyorum.
ABD, Avrupa, İran, Çin, Kuzey Kore, Rusya, Suriye ve Türkiye’nin de içinde olacağı uzun soluklu bir yolculuk olacak.
Çok kan ve göz yaşı göreceğiz.
Geçen hafta “Ekim’i ikiye ayırın, 15’ne kadar ve 15’inden sonra” demiştim.
Geçen hafta yine “Manipülasyon fiyatlaması var, bu işin arkasında büyük bir iş var, varlıklarınıza sahip çıkın, büyük tufana hazırlık yapın” uyarılarımı anımsatmak isterim.
Bugün her şeyi net olarak görmüş olduk.
Tabii ki bundan sonra küresel ekonomiler normal işlemeyecek.
Dünya genelinde savaşın konuşulacağı bir döneme girdik.
Enflasyonun geçici olacağına gerçekten inanmış mıydınız?
Maalesef, geçici olan bir şey yok.
İçinde bulunduğumuz enflasyonun bahanesini Rusya-Ukrayna savaşına bağlamışlardı.
Şimdi ise İsrail-Filistin savaşına bağlayacaklar.
“Büyük Reset” için ikinci bir çöküşe ihtiyaç vardı.
İlkini 2020’de görmüştük.
Bu savaş senaryosu ile ikinci çöküşe hazır mısınız?
Küresel borsaların ansızın düştüğü, petrol fiyatlarının zirve yaptı, altın ve gümüşün gerçek değerine ulaştığı bir çöküşe.
Şimdi bazıları avcunu ovuşturarak der ki “Sadede gel, ne kadar yükselecek?”
Yıl sonu için hedeflerimi vermiştim, değişen bir şey yok.
Değişen tek şey üzerine koya koya giderler!
Dolar/TL’de 29,70
Gram altın da 1.880
Borsa da 7.500 puan altı 7.150 puan gibi.
Bugünden itibaren piyasada günlük veya aylık işlem yapanlar dikkat etsin.
Bir sabah batma ihtimaliniz çok yüksek olur.
Bugün savaş sonrası ilk günümüz.
Cuma günü ile bugün arasında ne fark mı var?
Dolar/TL 27,57’den 28,12’ye
Avro/TL 29,22’den 29,74’e
Gram altın 1.701’den 1.743’e
Ons altın 1.833 dolardan 1.855 dolara yükselirken
Borsa 8.464 puandan 7.900 puana geriler.
Dediğim gibi, bugün daha ilk günümüz.
Yani, savaş fiyatlaması daha yeni başladı!
İyi haftalar dilerim…