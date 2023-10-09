İslam Memiş 'Savaş fiyatlaması daha yeni başladı' dedi: Bir sabah batma ihtimaliniz yüksek olur!

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler son durumu merak ediyorlar. Yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği araçlardan biri olan altın ile ilgili dikkat çeken bir uyarılar ise peş peşe geldi.