İslam Memiş Satın Aldığı Hisseleri Açıkladı: "Uçuşa Geçecekler"

SAVUNMA SANAYİİ



Türkiye'nin uzun zamandır yoğunlaştığı alanların başında savunma sanayii geliyor. Sizler de mutlaka şahit oluyorsunuzdur, borsaya devamlı olarak yeni savunma sanayii şirketleri arz ediliyor ve bunların birçoğu, çok büyük rakamlarla ihracatlar gerçekleştiren şirketler.



Bilanço dönemlerinde de en büyük kar oranlarını bankalarla birlikte savunma sanayii şirketleri açıklıyor. Askeri ekipman üretimi yapan ya da hava, kara ya da deniz araçları için çip, sensör gibi ileri teknoloji ürünlerini üreten şirketlerden gözünüz kapalı alım yapabilirsiniz. Burada çok büyük bir potansiyel var ve henüz yaşananlar, gerçek yükselişleri göstermiyor.