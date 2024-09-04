İslam Memiş Satın Aldığı Hisseleri Açıkladı: "Uçuşa Geçecekler"
Altın ve borsa analizleri ile gündemden düşmeyen İslam Memiş, geçtiğimiz ay Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, borsada en fazla yükselmesini beklediği şirketleri açıklarken, kendisinin de bu hisselere yatırım yapacağını açıkladı.
Türkiye'de 9 milyona yakın bireysel yatırımcı sayısı ile en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen borsa, sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Ağustos ayında çok sert düşüşlerle yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul, eylül ayına yatay seyir izleyerek başladı.
10 bin puan sınırında hareket eden BIST100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), parasal sıkılaşma adımlarına devam edeceğini belirtmesinin ardından baskılanırken, altın ve para piyasalarına yönelik analizleri ile dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, borsa yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
Borsa İstanbul'un yakında büyük bir yükselişe geçeceğini belirten Memiş, 9 bin 500 puandan kademeli olarak borsaya giriş yaptığını belirterek, yatırımcıların hangi sektörlere yoğunlaşması gerektiğini açıkladı.
Uzman isim, yıl sonuna kadar borsanın 15 bin puanı görebileceğini belirterek, bu yükselişler arasında en fazla değer kazanacak 3 sektöre dikkat çekti. İşte Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz indirimi yapmayacağına yönelik sinyaller verdi. Bu durum, faizlerin yüksek kalacak olması nedeniyle borsayı olumsuz etkileyecek. Ancak dünyada gerileyen enflasyon trendinin, yıl sonunda yeniden döneceğini bekliyorum.
İŞTE BORSA İSTANBUL'DA EN HIZLI YÜKSELECEK ŞİRKETLER
Bu nedenle yılın son bölümünde en büyük getiriyi sağlayacak yatırım araçlarından biri de Borsa İstanbul olacaktır. Ancak acemi yatırımcıların düştüğü hataları yapmamak için dikkat etmeniz gereken 2 temel yöntem var. Birincisi ne tür şirketlere yatırım yapacağınız, ikincisi ise hangi sektörlerde pozisyon alacağınız.
Öncelikle yatırım yapacağınız şirket, mutlaka borsada birkaç yılı aşkın süredir bulunuyor olmalı. Çünkü şirketin mali tablolarını inceleyebilmeniz gerekiyor. İkincisi ise mutlaka çalışan sayısı yüksek, kurumsal şirketleri tercih etmelisiniz. Bu temel iki kritere dikkat ettikten sonra en önemli soru, hangi sektörlerden alım yapmanız gerektiği olacak.
Ben de arkadaşlarımla birlikte Borsa İstanbul'da oluşturduğum portföye 3 farklı sektörden eklemeler yaptım.
GIDA
İlk olarak az önce de belirttiğim gibi, yılın sonunda dünyayı etkisi altına almasını beklediğimiz yeni bir enflasyon dalgası olacak. Bu enflasyon, beraberinde gıda fiyatlarının da artmasına neden olacak. Son yıllarda dünyada düşüş göstermesine karşın, Türkiye'de yüzde 100'ün üzerinde artan gıda fiyatları, yakın gelecekte artmaya devam edecek.
Bu nedenle borsada yer alan, kurumsal ve büyük ölçekli gıda firmaları oldukça cazip fırsatlar sunuyor.
SAVUNMA SANAYİİ
Türkiye'nin uzun zamandır yoğunlaştığı alanların başında savunma sanayii geliyor. Sizler de mutlaka şahit oluyorsunuzdur, borsaya devamlı olarak yeni savunma sanayii şirketleri arz ediliyor ve bunların birçoğu, çok büyük rakamlarla ihracatlar gerçekleştiren şirketler.
Bilanço dönemlerinde de en büyük kar oranlarını bankalarla birlikte savunma sanayii şirketleri açıklıyor. Askeri ekipman üretimi yapan ya da hava, kara ya da deniz araçları için çip, sensör gibi ileri teknoloji ürünlerini üreten şirketlerden gözünüz kapalı alım yapabilirsiniz. Burada çok büyük bir potansiyel var ve henüz yaşananlar, gerçek yükselişleri göstermiyor.
TEKNOLOJİ
Son yıllarda dünyada en fazla yükselen şirketler, teknoloji ağırlıklı üretim yapan firmalar oluyor. Popülerliği nedeniyle NVIDIA biliniyor olsa da, New York borsasında işlem gören birçok teknoloji şirketi son yılları büyük getiri sağlayarak kapattı.
Türkiye'de de durum benzer. Son yıllarda görülen yüksek enflasyonun üzerinde getiri sunan borsa şirketlerinin önemli bölümü ileri teknoloji üretimi yapan firmalardan oluşuyor. Türkiye'de teknolojik alet kullanımı günden güne artmakta ve yapay zeka ağırlıklı sektörlerin de sayısı her geçen gün yukarı doğru güncelleniyor. Bu nedenle teknoloji şirketlerinden alım yapmak da oldukça avantajlı olacaktır.