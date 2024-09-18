İslam Memiş 'Sakın' Diyerek Uyardı: Büyük Kaybedersiniz
Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek önemli uyarıda bulundu. İslam Memiş, "Ons altında yaşanacak artışlar, gram altın/TL fiyatlarında yeni rekorları beraberinde getirecektir" diyerek elinde altın olanların satış yapmamasını söyledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Altın piyasalarının nabzını tutan İslam Memiş, ons altının 2585 doları aşarak rekor seviyelere ulaştığı son günlerde altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, dolar kurundaki yükselişlerin sınırlı olduğunu ve gram altın fiyatlarının tamamen ons altındaki değişimlere bağlı olduğunu vurguladı. Ons altının hafta içinde 2589 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü belirten Memiş, altın yatırımcılarına "Beklemede kalın" çağrısında bulundu ve yıl sonuna kadar her ay yeni rekorların görülebileceğini söyledi.
Memiş, geçtiğimiz yıldan itibaren Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin olduğunu, ancak ABD'deki enflasyon verilerinin bunu engellediğini ifade etti. Artık faiz indiriminin yakın olduğunu belirten uzman, Fed’in piyasaları daha fazla manipüle edemeyeceğini ve uluslararası piyasaların bu durumu fark ettiğini söyledi. 19 Eylül'deki Fed toplantısının ardından faiz indirimi kararının açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da ekledi.
Memiş, faiz indiriminin hangi oranda olacağı ve bunun piyasalar üzerindeki etkilerine ilişkin şunları söyledi:
"Ons altın 2585 dolar seviyesinde. Burada artık piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmış durumda. Faiz kararı sonrası 2596, 2606 ve 2616 dolar seviyesine kadar önü açık. Bu hafta yeni rekor denemelerine devam edecek. Özellikle perşembe günü açıklanacak kararın sürpriz bir şekilde 50 baz puanlık indirim olması halinde, altın fiyatlarını kimse tutamaz. Benim kişisel beklentim, 25 baz puanlık bir indirim olacağı yönünde. Ancak bu indirim kararı bile piyasaların altına yönelmesine neden olacaktır. Şu anda beklentinin bu yöne evrilmesi, birçok portföye altın girişlerinin yapılmasını hızlandırmış durumda.
Altın ve gümüş yatırımcısının yeni rekorları beklemesi gerekiyor. Satış için çok erken. Yıl sonu 3000-3500 lira seviyesi ile ilgili gram altın beklentimiz devam ediyor. Bir süredir tek bir ifade kullanıyoruz, "Gram altın nereye, ons altın oraya" şeklinde. Bu nedenle ons altında yaşanacak artışlar, gram altın/TL fiyatlarında yeni rekorları beraberinde getirecektir. Eylül ayı için 2880 lira beklentimiz devam ediyor ve altın her ay yeni bir rekor kırmaya devam ediyor.
Profesyonel yatırımcılar için şu anda dolar tarafında pozisyon almak mantıklı olabilir. Parite üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerinin kısa vadede büyük bir getiri sunacağını düşünüyorum. Ancak bunlar acemi yatırımcıya yönelik işlemler değil. Bu nedenle elindeki fiziksel altını satan yatırımcı, kısa sürede yerine aynısını koyamayacak. Altın yatırımcısı uzun süredir sabrediyor ve tünelin sonu artık görüldü. Son virajda yapılacak hatalar, büyük zarara neden olur. Bu nedenle elinizdekileri korumayı ve değerinde satış yapmayı öğrenmelisiniz.”