İslam Memiş 'Sakın' Diyerek Uyardı: Büyük Kaybedersiniz

Memiş, faiz indiriminin hangi oranda olacağı ve bunun piyasalar üzerindeki etkilerine ilişkin şunları söyledi:

"Ons altın 2585 dolar seviyesinde. Burada artık piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmış durumda. Faiz kararı sonrası 2596, 2606 ve 2616 dolar seviyesine kadar önü açık. Bu hafta yeni rekor denemelerine devam edecek. Özellikle perşembe günü açıklanacak kararın sürpriz bir şekilde 50 baz puanlık indirim olması halinde, altın fiyatlarını kimse tutamaz. Benim kişisel beklentim, 25 baz puanlık bir indirim olacağı yönünde. Ancak bu indirim kararı bile piyasaların altına yönelmesine neden olacaktır. Şu anda beklentinin bu yöne evrilmesi, birçok portföye altın girişlerinin yapılmasını hızlandırmış durumda.