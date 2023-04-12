İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var!
İslam Memiş bugün piyasalar için saat verip yatırımcıyı uyardı. Piyasalara hangi saatte dikkat edilmeli? Dolarda mı, altında mı tuzak var? Dolar yükselecek mi? Altın düşecek mi? İşte bugün piyasalarda beklentiler...
Piyasalarla ilgili yaptığı tahminlerle bilinen İslam Memiş, tv100'deki yazısında piyasalar için saat verip yatırımcıyı uyardı.
Memiş'in uyarıları şöyle:
Bugün hem yurt dışı hem de yurt içi piyasalarda volatilite oldukça yüksek olur.
Kısa vadeli oyuncular bugün dikkat etmeli.
Çünkü 15.30’dan sonra gözler ABD’de olacak.
ABD’de neler mi var?
15.30’da Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 15.30’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık, 16.00’da İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey konuşacak, 17.30’da Ham Petrol Stokları ve 21.00’de Fed (FOMC) Toplantı Tutanakları yayımlanacak.
Bugün küresel piyasalara ABD yön verecek.
Ondan sebep yatırımcılar bugüne dikkat etmeli.
Kişisel beklentim ABD’de enflasyonun düşüşünü sürdüreceği yönünde.
Hatta enflasyon beklenenden fazla gerileyebilir.