İslam Memiş: Rekor Zarar Edersiniz
Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, ünlü finans uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Özellikle sanal altın yatırımlarına yönelik kritik açıklamalarda bulunan Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.
İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal altın yatırımları hakkında şu uyarılarda bulundu: “Her şey kiralanacaksa, malın bir sahibi olmalı. Kim, kimden kiralayacak? Neden dünyada alım gücü azalıyor ve insanlar fakirleşiyor? Her şey kontrollü ve herkes görevini yapıyor. Karşı çıkan gereken cevabı alır.”
Memiş, yatırımcılara 2030 yılına kadar kendisinin bilgi vereceğini, ancak sonrasında yalnız kalacaklarını belirterek, “Küreselcilerin hizmetkârlarını eleştirmek size fayda sağlamaz. Onlar sırayla görevini yapıp gidecek. Ben buradayım ve sizi yalnız bırakmayacağım. Alanınızı daraltın, bol nakit tutun ve az insanla çalışın. Malınıza sahip çıkın!” dedi.
Sanal altını fiziki altına çevirme sırasında bankalarda 1.000 dolarlık bir fark olduğu belirtiliyor. Memiş, bu farkın yatırımcılar için zarar oluşturabileceğini belirterek, serbest piyasalarda anlık fiyatların 81.160-81.360 dolar arasında değiştiğini vurguladı.
ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR...
-Gram Altın: 2.743,75 TL. Son 24 saatte %0,98, son bir haftada %3,23 değişim gösterdi. 20.08.2024'te 2.746,31 TL ile bir ayın zirvesini gördü. 25.07.2024'te ise 2.492,52 TL ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.
-Ons Altın: $2.523,78. Son 24 saatte %0,78, son bir haftada %2,38 değişim yaşadı. 20.08.2024'te $2.525,28 ile bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 25.07.2024'te $2.353,24 ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.
-Çeyrek Altın: 4.536,04 TL. Son 24 saatte %1,11, son bir haftada %3,01 değişim gösterdi. 20.08.2024'te 4.540,27 TL ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü. 25.07.2024'te 4.177,19 TL ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.
-Yarım Altın: 9.074,77 TL. Son 24 saatte %1,14, son bir haftada %3,04 değişim yaşandı. 20.08.2024'te 9.080,53 TL ile bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 25.07.2024'te 8.354,38 TL ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.
-Tam Altın: 18.088,69 TL. Son 24 saatte %1,11, son bir haftada %3,01 değişim gösterdi. 20.08.2024'te 18.105,52 TL ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü. 25.07.2024'te 16.657,67 TL ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.
-18 Ayar Bilezik: 2.025,87 TL. Son 24 saatte %1,14, son bir haftada %3,04 değişim yaşadı. 20.08.2024'te 2.027,15 TL ile bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 25.07.2024'te 1.865,05 TL ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.
-22 Ayar Bilezik: 2.530,20 TL. Son 24 saatte %1,11, son bir haftada %3,01 değişim gösterdi. 20.08.2024'te 2.532,55 TL ile bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 25.07.2024'te 2.330,03 TL ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.
- Reşat Altın: 18.760,07 TL. Son 24 saatte %1,14, son bir haftada %3,04 değişim gösterdi. 20.08.2024'te 18.771,99 TL ile bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 25.07.2024'te 17.270,83 TL ile bir ayın en düşük seviyesindeydi.