İslam Memiş: Rekor Zarar Edersiniz

İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal altın yatırımları hakkında şu uyarılarda bulundu: “Her şey kiralanacaksa, malın bir sahibi olmalı. Kim, kimden kiralayacak? Neden dünyada alım gücü azalıyor ve insanlar fakirleşiyor? Her şey kontrollü ve herkes görevini yapıyor. Karşı çıkan gereken cevabı alır.”

Memiş, yatırımcılara 2030 yılına kadar kendisinin bilgi vereceğini, ancak sonrasında yalnız kalacaklarını belirterek, “Küreselcilerin hizmetkârlarını eleştirmek size fayda sağlamaz. Onlar sırayla görevini yapıp gidecek. Ben buradayım ve sizi yalnız bırakmayacağım. Alanınızı daraltın, bol nakit tutun ve az insanla çalışın. Malınıza sahip çıkın!” dedi.