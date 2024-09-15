İslam Memiş: Rekor Artacak

Şu anda gram altının 2 bin 459 TL seviyesinden işlem gördüğünü belirten Memiş, bu seviyelere düşüş yaşanacağını öngörmüş ve alım yapmak isteyenlere bayrama kadar alım yapmalarını tavsiye etmişti. Ayrıca, Tarım Dışı İstihdam verilerinin Cuma günü açıklanacağını ve bu verilerin ardından ons altının 2 bin 280 dolar ile 2 bin 340 dolar arasında fiyatlanacağını ekledi.