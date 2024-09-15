İslam Memiş: Rekor Artacak
Merkez bankalarının faiz kararları, altın piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Gram altın, haftanın son işlem gününde 2.800 lira sınırını aşarak yeni bir rekora imza atarken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Gram altın alış fiyatı 2.801,58 lira, satış fiyatı ise 2.802,10 lira olarak belirlendi. Çeyrek altının alış fiyatı 4.599,00 lira, satış fiyatı ise 4.651,00 lira oldu. Yarım altının alış fiyatı 9.169,00 lira, satış fiyatı ise 9.296,00 lira olarak belirlendi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 18.338,00 lira, satış fiyatı ise 18.526,00 lira olarak belirlendi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100’deki yazısında yatırımcılara yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş, altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde büyük değişimlerin yaşanabileceğini belirterek, "Tüm ezberlerin bozulacağı bir süreç bekliyorum" dedi.
Memiş, yatırımcılara altınlarını nasıl değerlendirebilecekleri konusunda üç seçenek sundu:
1. Gümüşe Çevirme: Altınları rasyo üzerinden gümüşe çevirmek, çünkü rasyo şu an oldukça yüksek.
2. Dolara Çevirme: Altınları parite üzerinden dolara çevirmek. En son 82.750 dolar civarındaydı.
3. Karışık Yatırım: Altınları yüzde 50 bölüp, yüzde 25’ini gümüş, yüzde 25’ini dolara yatırmak.
Memiş, Eylül ayının çeşitlilik ve takas ayı olduğunu belirterek, "Yükselen ile düşenin takas yapılacağı bir dönem bekliyorum" ifadelerini kullandı.
REKOR ARTIŞ OLACAK
Öte yandan daha önceden uyarıda bulunan İslam Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede önemli bir artış göstereceğini öngördü. Memiş, gram altının önce 3 bin TL seviyesine ulaşacağını, ardından 4 bin TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti.
Dolar kurunun geçen yıl 18 TL'den 28 TL'ye ve ardından 32 TL'ye yükseldiğini hatırlatan Memiş, bu yıl serbest piyasada dolar kurunun 40 TL seviyelerine çıkmasını beklediklerini ve bunun gram altının fiyatlarını da yukarı çekeceğini ifade etti.
Şu anda gram altının 2 bin 459 TL seviyesinden işlem gördüğünü belirten Memiş, bu seviyelere düşüş yaşanacağını öngörmüş ve alım yapmak isteyenlere bayrama kadar alım yapmalarını tavsiye etmişti. Ayrıca, Tarım Dışı İstihdam verilerinin Cuma günü açıklanacağını ve bu verilerin ardından ons altının 2 bin 280 dolar ile 2 bin 340 dolar arasında fiyatlanacağını ekledi.
Türkiye'de uzun süredir değer kaybeden Türk lirası, yeni ekonomi yönetiminin parasal sıkılaşma adımları sayesinde reel olarak değer kazanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonla mücadelede yüksek faiz politikası izlerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da mali disiplin uygulamaları ile bu adımları destekledi.