İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat

"Para piyasaları için bu hafta oldukça kritik. Dışarıda Amerika Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (Boj), içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamaları takip edilecek" diyen Memiş, şöyle devam etti: