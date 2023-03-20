İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasaların bu hafta merkez bankalarının faiz kararına odaklandığını belirterek yatırımcılara uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayınlanan yazısında bu hafta piyasalardan neler beklediğini anlattı. 

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İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat - Resim: 2

"Para piyasaları için bu hafta oldukça kritik. Dışarıda Amerika Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (Boj), içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamaları takip edilecek" diyen Memiş, şöyle devam etti:

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İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat - Resim: 3

"Diğer yandan Avrupa ve ABD’de PMI verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin konuşması var.

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İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat - Resim: 4

Çarşamba akşamı Fed’in, Perşembe günü TCMB’nin kararları, para piyasalarında etkili olacak.

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