İslam Memiş: Perşembe Başlıyor! Altın Aniden O Seviyeye Çakılacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Perşembe gününe dikkat çeken Memiş, altının o seviyelere düşeceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftayı değerlendirirken, gram altın, dolar ve euro üzerindeki önemli gelişmelere dikkat çekti. Memiş, gram altının 100 liralık bir aralıkta hareket ettiğini belirterek, alım önerilerini de paylaştı.
Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz hafta, piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Borsada düşüşler, euroda kayıplar ve altın ile kripto paralarda yatay bir seyir gözlemlendi" dedi. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, beklenenden daha yüksek çıktığını ve piyasalarda dalgalanma yarattığını belirten Memiş, "Ancak bu durum, genel olarak piyasaları fazla etkilemedi" ifadelerini kullandı.
EURO DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ
Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte, doların en güçlü enstrüman haline geldiğini kaydeden Memiş, "Euro, dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Euro-dolar paritesi 1.10 seviyesini kırarak 1.0950’ye doğru ilerliyor" şeklinde konuştu.
"YIL SONUNA KADAR DOLAR 40 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK"
Memiş, bu hafta euro'nun daha uygun bir yatırım aracı olduğunu ve "Elimde TL olsaydı, bunu euro olarak değerlendirmek isterdim" dedi. Dolar TL kurunun 34 lira seviyesinin üzerine çıktığını belirten Memiş, "Dolar TL'deki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve yıl sonuna kadar 40 lira seviyesinin üzerinde olacağına dair öngörülerimi güncellemiyorum" dedi.
ALTIN O SEVİYEYE İNECEK
Serbest piyasalardaki makas aralığının bu hafta genişlediğine dikkat çeken Memiş, "Dolar TL, Euro TL ve gram altında makas aralığı açılmaya devam edecek" açıklamasında bulundu. Ons altın fiyatları hakkında da bilgi veren Memiş, şu anda 2,660 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü, 2,580 dolara sarkması durumunda gram altının 3,000 liranın altına inebileceğini belirtti.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Memiş, "Gram altında 3,065-3,080 lira aralığında bir seyir izliyoruz ve bu bantları takip ediyoruz" dedi. Ayrıca yatırımcılar Perşembe gününe gözlerini çevirdi. Perşembe günü açıklanacak olan ABD eflasyon rakamlarının piyasayı nasıl etkileyeceği yatırımcılar ve uzmanlar tarafından merakla bekleniyor.