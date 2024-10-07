İslam Memiş: Perşembe Başlıyor! Altın Aniden O Seviyeye Çakılacak

Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz hafta, piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Borsada düşüşler, euroda kayıplar ve altın ile kripto paralarda yatay bir seyir gözlemlendi" dedi. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, beklenenden daha yüksek çıktığını ve piyasalarda dalgalanma yarattığını belirten Memiş, "Ancak bu durum, genel olarak piyasaları fazla etkilemedi" ifadelerini kullandı.