İslam Memiş paylaştı: Seçimden önce dolar bu rakamı görecek!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez dolarla ilgili yaptığı tahminle çok konuşulacak. Doların 25 lirayı göreceği zamanı açıklayan Memiş, 2023 yılının çok belirsiz geçeceğini söyledi ve öngörülerini açıkladı.
Altın ve dolar hakkındaki analizleri ile gündemden düşmeyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu defa doları masaya yatırdı.
2023 yılında dolar kuru için yeni zirveler beklediğini açıklayan ünlü ekonomist, ''Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023'te yeni zirveler bekliyor olacağım'' dedi.
İşte İslam Memiş'in 2023 yılı dolar öngörüsü:
Dolar TL kuru 18.83-84 lira aralığında serbest piyasalarda. Bant aralığı var. Euro TL kuru yüksek. 19.98-20.02 lira seviyesinde. 20 üzerinde bir kur var.
Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023'te yeni zirveler bekliyor olacağım. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra dolarda 24-25 lira seviyesi gündemde olabilir ancak getiri bakımından gram altın gibi gram gümüş gibi getirisi olacağını zannetmiyorum.