İslam Memiş: Paraşütleri Hazırlayın Rekor Olacak
Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, altın, döviz, bitcoin ve gümüş piyasasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Piyasalarda yaşanacak gelişmeleri tarihiyle paylaşan Memiş, yatırımcılara uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomi ve Para Politikaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik seviyelere vurgu yaparak piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ons altın, gram altın, döviz kurları ve Bitcoin gibi farklı yatırım araçlarını analiz eden Memiş, kısa ve uzun vadeli beklentilerini kendi YouTube kanalında paylaştı.
Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftayı 9.900 puan seviyesinde %0,76'lık bir düşüşle tamamladı. Memiş, bu hafta 9.800-10.200 puan aralığını izleyeceğini belirterek, 10.380 puan seviyesinin de sürpriz olmayacağını ifade etti.
DÖVİZ PARİTESİ BU SEVİYEYİ TEST EDECEK
Dolar/TL kuru haftayı 34,10 liradan, Euro/TL ise 38,10 liradan kapattı. Memiş, EUR/USD paritesindeki yükselişin euroyu olumlu etkilediğini ve paritenin 1,1181 seviyesine ulaşmasının ardından euroda kâr satışlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Paritenin 1,1080-1,1180 bandında dalgalanacağını öngören Memiş, yıl sonuna kadar 1,13 seviyesinin test edilebileceğini belirtti.
ALTIN ALIM FIRSATI SUNUYOR
Fed’in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ons altın 2.616 doları test etti ve haftayı 2.622 dolardan kapattı. Memiş, ons altının orta ve uzun vadede yükselişini sürdüreceğini ve hedefin 3.000 dolar olduğunu dile getirdi. Kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini belirten Memiş, 2.575 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu vurguladı. Gram altın yatırımcılarına ise ons altını dikkatle izlemeleri gerektiğini hatırlatarak, yıl sonunda gram altının 3.000-3.500 lira aralığında olacağını ve her düşüşün bir alım fırsatı sunduğunu söyledi.
GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Gümüş, haftayı 31,17 dolardan kapatırken, Memiş kısa vadede 30-32 dolar aralığının izleneceğini ve orta ile uzun vadede gümüşün yükselmeye devam edeceğini belirtti. Gram gümüşte de yıl sonunda 37 lira seviyelerine ulaşılacağını öngördü.
BİTCOİN
Memiş, Bitcoin’in haftayı 62.692 dolardan kapattığını ve 57-63 bin dolar aralığını takip edeceğini ifade etti. 57 bin doların altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini de ekledi.
YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI
İslam Memiş, piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyararak, aceleci kararlar yerine temkinli adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.