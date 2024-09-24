İslam Memiş: Paraşütleri Hazırlayın Rekor Olacak

Ekonomi ve Para Politikaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik seviyelere vurgu yaparak piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ons altın, gram altın, döviz kurları ve Bitcoin gibi farklı yatırım araçlarını analiz eden Memiş, kısa ve uzun vadeli beklentilerini kendi YouTube kanalında paylaştı.

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftayı 9.900 puan seviyesinde %0,76'lık bir düşüşle tamamladı. Memiş, bu hafta 9.800-10.200 puan aralığını izleyeceğini belirterek, 10.380 puan seviyesinin de sürpriz olmayacağını ifade etti.

DÖVİZ PARİTESİ BU SEVİYEYİ TEST EDECEK

Dolar/TL kuru haftayı 34,10 liradan, Euro/TL ise 38,10 liradan kapattı. Memiş, EUR/USD paritesindeki yükselişin euroyu olumlu etkilediğini ve paritenin 1,1181 seviyesine ulaşmasının ardından euroda kâr satışlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Paritenin 1,1080-1,1180 bandında dalgalanacağını öngören Memiş, yıl sonuna kadar 1,13 seviyesinin test edilebileceğini belirtti.