İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'

Fed öncesi dolar karşısında tüm enstrümanlar dar bant aralığına sıkıştı. Çünkü kafa karışıklığı ve belirsizlik var.

Fed belirsizliği kısa vadede baskılasa da, geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum.

Yıl sonuna kadar dolar endeksi (dxy) düşüş, dolar karşısındaki varlıklarda yükseliş beklentim devam ediyor.