İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten vatandaşlara çok önemli bir yatırım tavsiyesi geldi. Yüksek enflasyona karşı birikimlerini nasıl koruduğunu açıklayan Memiş, 1+1 daire tavsiyesinde bulundu otomobili olanlara seslendi. Memiş, ayrıca eline Türk lirası geçen gençlere de çağrı yaptı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden şu paylaşımları yaptı...
Tüm enstrümanlar zirveye yakın. Evet yükselişin devam edeceği belli.
Ancak 5 ay içinde hangisi daha çok kazandırır?
Gram altında hedef 1.880 Gram gümüşte hedef 25 $ hedef 28 € hedef 32
Bist hedef 7.700 Benim ilk sıralamam BİST 6 bin gelmeden girmem. Sabırla beklerim.
Eline para geçmiş olanlara çağrı yaptı
Eline yeni TL geçmiş bekar ancak düğün hazırlığında olan çiftlerimiz altın hazırlığını ihmal etmemeli.
Seneye 2.000-2.500 aralığındaki rakamlar üzebilir.
Yılın ilk yarında $ destek alan altın, yılın ikinci yarında ons dan destek almasını bekliyorum.
Fed öncesi dolar karşısında tüm enstrümanlar dar bant aralığına sıkıştı. Çünkü kafa karışıklığı ve belirsizlik var.
Fed belirsizliği kısa vadede baskılasa da, geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum.
Yıl sonuna kadar dolar endeksi (dxy) düşüş, dolar karşısındaki varlıklarda yükseliş beklentim devam ediyor.