İslam Memiş Net Tarih Verdi! Gram Altında 4500 Lira Depremi

DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Döviz yatırımcılarına yönelik de önemli açıklamalar yapan Memiş, doların yükseliş eğilimini sürdüreceğini belirterek, "Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ancak Euro fiyatı dolara kıyasla şu an daha ucuz. Elinde dolar bulunan yatırımcılar için bu hafta Euro'ya geçiş iyi bir fırsat sunuyor. Nakit ihtiyacı olmayanlar için Euro’dan çıkış şu an uygun bir zemin değil" dedi.