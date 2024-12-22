İslam Memiş Net Tarih Verdi! Gram Altında 4500 Lira Depremi
2024 yılında rekorlar kıran gram altın ve dolar için yatırımcıların merakla beklediği değerlendirmeler geldi. İslam Memiş, 2025 öncesi yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunarak "tam zamanı" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca gram altının 4 bin 500 liraya yükseleceği tarihi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarının, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarıyla gerilemesinin ardından yatırım fırsatlarına işaret eden İslam Memiş, gram altının alım için uygun seviyelerde olduğunu belirtti.
YILIN SON FIRSATI
Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ons altın 2.602 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 3.002 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen hafta 3.070 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, kuyumcularda 3.080 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda alım yapmak için ideal bir dönem. Yılın son fırsatlarını değerlendirin ve gram altın almayı sürdürün."
DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR
Döviz yatırımcılarına yönelik de önemli açıklamalar yapan Memiş, doların yükseliş eğilimini sürdüreceğini belirterek, "Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ancak Euro fiyatı dolara kıyasla şu an daha ucuz. Elinde dolar bulunan yatırımcılar için bu hafta Euro'ya geçiş iyi bir fırsat sunuyor. Nakit ihtiyacı olmayanlar için Euro’dan çıkış şu an uygun bir zemin değil" dedi.
GRAM ALTINDA 4500 LİRA DEPREMİ
İslam Memiş, ons altın ve gram altın için uzun vadeli tahminlerini de paylaştı. Ons altında 2.580-2.620 dolar aralığının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, 2025 yılı için şu öngörüsünü yineledi:
"2025 yılında ons altının 3.000-3.500 dolar, gram altının ise 4.000-4.500 lira seviyelerine ulaşmasını bekliyorum."