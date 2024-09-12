İslam Memiş Net Tarih Verdi: "Çok Sert Düşecek"

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, gün içerisinde 2551 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın fiyatları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Emtialarda yaşanacak gelişmelere dikkat çeken Memiş, yaşanacak sert düşüşler için yatırımcılara tarih verdi.

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İslam Memiş Net Tarih Verdi: "Çok Sert Düşecek" - Resim: 1

Türkiye'de yıllardır bir numaralı yatırım aracı olmaya devam eden 'güvenli liman' altın, tarihi günler yaşıyor. Uluslararası piyasalarda altının değerini ölçmek için kullanılan 'ons altın' fiyatları, bugün açıklanan Avrupa Merkez Bankası faiz kararının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

2551 dolar ile rekor kıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ons tarafında yaşanan yükselişle birlikte bir rekor da gram altın fiyatlarından gelirken, gram altın/TL paritesi 2800 lira sınırı test etti. Yaşananlar karşısında altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulunan ekonomist İslam Memiş, kar satışlarının geleceğini belirterek altın yatırımcısına "Hazırlığa başlayın" ifadeleriyle seslendi.

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