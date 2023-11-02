İslam Memiş net tarih verdi: Borsa İstanbul 15 bin puana ulaşacak!
Piyasa uzmanı İslam Memiş, borsanın yakında yeni bir yükseliş serisine başlayacağını belirterek, BIST100 tarafında 15 bin puan için tarih verdi.
Eylül ayına tarihi zirveler ile merhaba diyen Borsa İstanbul, son 1 ayda yatırımcısına adeta cehennemi yaşatıyor. Jeopolitik risk kaynaklı çıkan haberler, bilanço sezonunda yüksek kar açıklayan şirketlerin dahi hisse fiyatlarını dibe çekerken, yaşanan düşüşler 8 milyonu aşan borsa yatırımcısında büyük bir tedirginliğe yol açtı.
BORSA 7 BİN 400 PUANIN ALTINI GÖRDÜ
Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşlerin ardından bu haftaya yönelik yeni pozisyonlar alan milyonlar, haftanın ilk üç işlem gününde beklediğini bulamadı. BIST100 endeksi, 7 bin 397 puanı görerek son ayların en dip seviyesini test ederken, finans ve piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten borsa yatırımcılarına yönelik çok önemli bir açıklama geldi.
Memiş, Kasım ayında endekse bakmanın zaman kaybı olduğunu belirterek, şu anda yapılacak en mantıklı hamlenin Türk lirası, Euro ya da altın tarafında beklemek olduğunu belirtti.
BORSA İSTANBUL O TARİHTE 15 BİN PUANI GEÇECEK
Borsa için uygun zamanın çok yakında geleceğini belirten uzman isim, orta ve uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracının Borsa İstanbul olmaya devam edeceğini belirterek, 2024 yılında görülecek zirve hakkında dikkat çeken bir yoruma imza attı.
Memiş, Türkiye'de görülen enflasyonist ortamın gelecek yıl da devam edeceğine ve bu duruma kur farklarının da eklenmesiyle birlikte borsa tarafında yeni rekorların kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak, 2024 yılının ikinci yarısında BIST100 endeksinde 15 bin liranın çok muhtemel olduğunu belirtti.
BU SEKTÖRLERDEN HİSSE ALMAYA ÇALIŞIN
Özellikle savunma sanayi, gıda ve teknoloji hisselerinde yeni yıl ile birlikte büyük bir yükseliş hareketi beklediğini belirten Memiş, buralarda alım yapacak kişilerin mutlaka uzun bir süredir borsada işlem gören, mali tabloları açık olan ve kurumsal şirketlerden alım yapmasını söyledi.
BUNU YAPARAK KAZANMA ŞANSINIZ YOK!
Borsa tarafında al-sat yaparak şu şartlar altında kazanç sağlamanın mümkün olmadığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların hayat kalitesine zarar verecek hareketlerden uzak durması gerektiğini belirtti.
Sürekli alınan hisseyi ve borsayı takip etmenin sabırsızlık yaratacağını ve panik satışlarına yol açabileceğini belirten uzman isim, yatırımcılara aldıkları hisseyi en az 1 yıl korumalarını ve sonrasında satış yapmalarını tavsiye etti.