İslam Memiş net tarih verdi: Borsa İstanbul 15 bin puana ulaşacak!

BORSA 7 BİN 400 PUANIN ALTINI GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşlerin ardından bu haftaya yönelik yeni pozisyonlar alan milyonlar, haftanın ilk üç işlem gününde beklediğini bulamadı. BIST100 endeksi, 7 bin 397 puanı görerek son ayların en dip seviyesini test ederken, finans ve piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten borsa yatırımcılarına yönelik çok önemli bir açıklama geldi.