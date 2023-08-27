İslam Memiş net tarih verdi: Altın için vakit geldi, son şansınız

Kapalıçarşı'nın nabzını tutan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed Başkanı Powell'ın cuma günü yapmış olduğu açıklamaların ardından piyasalarda oluşan beklenti ve fiyat dalgalanmaları için "Her şey beklediğim gibi gerçekleşti" ifadesini kullandı. Altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.