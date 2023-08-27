İslam Memiş net tarih verdi: Altın için vakit geldi, son şansınız
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüş trendinin tersine döneceğini ve emtia piyasalarının yükselişe geçeceğini belirterek "Düşük fiyattan alım yapmak için son şansınız" dedi. Memiş, net tarih de verdi.
Türk lirasının son yıllarda yaşadığı hızlı değer kaybının ardından birikimini altın olarak muhafaza etmeye karar veren milyonlarca vatandaş, Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında yaşanacak hareketlenmelere dikkat kesilmiş durumda.
Kapalıçarşı'nın nabzını tutan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed Başkanı Powell'ın cuma günü yapmış olduğu açıklamaların ardından piyasalarda oluşan beklenti ve fiyat dalgalanmaları için "Her şey beklediğim gibi gerçekleşti" ifadesini kullandı. Altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
Memiş, düşük fiyattan alım yapmak için pazartesi günü son bir fırsat penceresinin açılacağını belirterek "Vakit geldi" dedi ve yatırımcılara şu sözlerle seslendi:
'ALTINDA YÜKSELİŞ HAFTASI BAŞLIYOR'
"Geçtiğimiz ay açıklanan faiz kararının sonrasında uzun soluklu bir düşüş trendine giren altın 1890 direncinin altına kadar sarkış gösterdi. Bu inişlerin pazartesi itibariyle önce yavaşlamasını, ilerleyen günlerde ise bıçak gibi kesilerek tersine döneceğini düşünüyorum. Özellikle Ağustos'un son günlerinde ons tarafında 1950'nin üzerine yönelik yeni ataklar yaşanabilir.