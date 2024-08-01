İslam Memiş Net Konuştu: 'Borsa İstanbul O Tarihte 15 Bin Puana Ulaşacak'

"YIL BİTMEDEN 15 BİN PUANA ULAŞACAK"



Memiş, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı girişlerinin yılın son bölümünde hızlanmasının muhtemel olduğuna işaret ederek, borsanın da bu girişlerden nasibini alacağını aktardı. Uzman isim, yıl sonuna kadar hem dolar/TL paritesinde hem de altında beklenen hızlı atakların ardından BIST100 tarafında da 15 bin puan seviyelerinin görülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, yatırımcılara hisse tercihi noktasında 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.