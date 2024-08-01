İslam Memiş Net Konuştu: 'Borsa İstanbul O Tarihte 15 Bin Puana Ulaşacak'
Altın ve emtia piyasalarına yönelik yorumlarıyla tanınan ekonomist İslam Memiş, borsa yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, son günlerde yaşanan düşüş hareketleriyle tedirginliğe neden olan BIST100 endeksinde yükselişlerin başlayacağını belirterek, borsada en çok hangi şirketlerin hisselerinin değer kazanacağını açıkladı.
Altın piyasalarına yönelik değerlendirmeleri ile öne çıkan İslam Memiş, bu kez Borsa İstanbul'da yaşanacak gelişmeler hakkında uyarılarda bulundu.
Temmuz ayının son bölümünde yaşanan düşüşlerle birlikte yeniden 10 bin 500 puan bandına çekilen BIST100 endeksinin yılın geri kalan bölümünde aşamalı olarak yükseleceğini belirten Memiş, borsada yıl sonu görülecek seviyeyi ve en çok değer kazanacak hisseleri açıkladı.
"YIL BİTMEDEN 15 BİN PUANA ULAŞACAK"
Memiş, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı girişlerinin yılın son bölümünde hızlanmasının muhtemel olduğuna işaret ederek, borsanın da bu girişlerden nasibini alacağını aktardı. Uzman isim, yıl sonuna kadar hem dolar/TL paritesinde hem de altında beklenen hızlı atakların ardından BIST100 tarafında da 15 bin puan seviyelerinin görülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, yatırımcılara hisse tercihi noktasında 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.
"BANKACILIK KAZANDIRMAYACAK, SAVUNMA SANAYİİ HİSSELERİ UÇACAK"
Dünyada ve özellikle Orta Doğu'da büyük bir jeopolitik risk faktörünün bulunduğunu söyleyen Memiş, bu durumun yatırım alışkanlıklarını da dönüştüreceğini vurguladı. Bankacılık sektöründe yaşanacak yükselişlerin enflasyon karşısında bir getirisinin olmayacağını savunan uzman isim, en büyük getiriyi savunma sanayii hisselerinin sağlayacağını belirtti.
"BU 3 SEKTÖR YÜKSELİŞE GEÇECEK"
Memiş, yükselişe geçecek şirketlerin savunma sanayii ile sınırlı olmayacağını belirterek, gıda ve teknoloji şirketlerinde de enflasyonun üzerinde kazançlar beklediğini açıkladı.
Borsa tarafında yakın gelecekte düşüşlerin olabileceğini ancak uzun vadeli yükselişlerin kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Memiş, acemi yatırımcılara kurumsal şirketlerden vazgeçmemelerini ve sabırlı olmalarını tavsiye etti.