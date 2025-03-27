İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın

"SÜREKLİ YÜKSELİYORSA UZAK DURUN"

İslam Memiş, "Piyasada herhangi bir varlık soluksuz şekilde yükseliyorsa oradan uzak durun. Aynı şekilde sert düşüşler yaşayan varlıklar da alım fırsatı yaratır. Bu, finansal okuryazarlığın temel kurallarından biridir" dedi. Memiş, altının son aylarda oldukça yükseldiğini hatırlatarak, "Son 3 ayda altın bize 'ben doydum' sinyali veriyor. Bu noktada yatırımcıların daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.