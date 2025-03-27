İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kuyumcuların büyük oyununu ifşa etti. Memiş, kuyumcularda sıkça görülen "yüzde 50 indirim" kampanyalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, vatandaşları uyardı.
Kaynak: TGRT
Altın, Türkiye’de yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürürken, fiyatlardaki dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Gram altın 3.703 TL seviyelerinde işlem görürken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi. Memiş, kuyumcuların indirim etiketi oyununu açıklayarak vatandaşların altın alırken temkinli olması gerektiğini belirtti.
"SÜREKLİ YÜKSELİYORSA UZAK DURUN"
İslam Memiş, "Piyasada herhangi bir varlık soluksuz şekilde yükseliyorsa oradan uzak durun. Aynı şekilde sert düşüşler yaşayan varlıklar da alım fırsatı yaratır. Bu, finansal okuryazarlığın temel kurallarından biridir" dedi. Memiş, altının son aylarda oldukça yükseldiğini hatırlatarak, "Son 3 ayda altın bize 'ben doydum' sinyali veriyor. Bu noktada yatırımcıların daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.
"BU FİYATLAR KÖPÜK, ALIM ZAMANI DEĞİL"
Finans uzmanı, geçtiğimiz kasım ayında 2025 yılına dair öngörülerini kamuoyuyla paylaştığını anımsatarak, gram altının 4.000 – 4.500 TL, ons altının ise 3.000 – 3.500 dolar aralığına ulaşabileceğini ifade etti. Ancak yılın ilk çeyreğinde tahminlerin ötesinde agresif bir yükseliş yaşandığını vurguladı. "Altın tarafında kısa vadeli teknik bir düzeltme bekliyoruz" diyen Memiş, yatırımcılara "Alın ya da satın demiyorum ama şu anki fiyatlar pahalı. Bu seviyeler köpük fiyatlar olabilir" sözleriyle uyarıda bulundu.
"ALTIN BİR SÜRE NEFES ALACAK"
Altının uzun vadede değer kazanmaya devam edebileceğini belirten Memiş, kısa vadede ise piyasanın biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Altın borcu olan ya da düğün yapacak olan vatandaşların acele etmemesi gerektiğini ifade eden uzman, şu an için alım zamanı olmadığının altını çizdi.
"ALTINDA YÜZDE 50 İNDİRİM" UYARISI
İslam Memiş, kuyumcu vitrinlerinde sıkça karşılaşılan "Yüzde 50 indirim" gibi kampanyalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Altının uluslararası piyasalarda belirlenen fiyatlara göre işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, bu tür kampanyaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özellikle Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde yapılan büyük indirim duyurularına dikkat çeken Memiş, “Altının gram fiyatı sabittir, belirli bir sistemle hesaplanır. Yüzde 50 gibi indirimler tamamen tüketiciyi yanıltmaya yöneliktir. Bunlara kesinlikle inanmayın" ifadelerini kullandı.
"FİYAT OYUNLARIYLA MÜŞTERİLER KANDIRILIYOR"
Mücevher ve pırlanta alışverişinde de benzer manipülasyonlar yapıldığının altını çizen Memiş, "Bu ürün 50 bin liraydı ama bana 20 bine geldi" gibi söylemlerle müşterilerin yanıltıldığını açıkladı. Memiş gerçek değeri bilinmeyen taşlar üzerinden fiyat oyunları yapıldığını ve bu tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.