İslam Memiş "Kurallar değişecek" diyerek altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı ve tarih verdi
Gram altın bugün itibariyle 1130 TL'yi geçti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altını olan vatandaşlara seslendi ve uyarılarda bulundu.
2023 yılına keskin bir yükselişle giren altının gramı dün itibarıyla 1130 TL'yi geçti. Daha önce, yeni yıla haftalar kala altının 2023'e çok hızlı bir yükselişle başlayacağını öngören İslam Memiş, altını olan ya da altın alacak vatandaşlara yeni uyarılarda bulundu.
"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"
Yaşanan yükselişlerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu belirten Memiş, altındaki yükselişin sene boyunca yaşanacağını ancak Mart ayına kadar keskin bir yükseliş beklediğini belirtti.
Memiş, Mart sonuna kadar gram altının 1500 TL seviyelerini bulmasını beklediğini belirtirken, şu an için altının bütün döviz birimlerinden daha makul olduğunu aktardı.
"DOLARI UNUTUN"
Doları olan vatandaşlara da seslenen Memiş, 2023 yılında yatırım sepetine dolar eklemenin mantıklı olmadığını söyledi.