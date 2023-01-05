İslam Memiş "Kurallar değişecek" diyerek altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı ve tarih verdi

2023 yılına keskin bir yükselişle giren altının gramı dün itibarıyla 1130 TL'yi geçti. Daha önce, yeni yıla haftalar kala altının 2023'e çok hızlı bir yükselişle başlayacağını öngören İslam Memiş, altını olan ya da altın alacak vatandaşlara yeni uyarılarda bulundu.