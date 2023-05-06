İslam Memiş köşede parası olanlara seslendi: Yatırım için adres gösterdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fed kararı sonrası yaptığı açıklamalarda çok önemi uyarılarda bulundu ve yatırımcılar için adres gösterdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), kararı oy birliğiyle aldı. Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti. Bir sonraki faiz kararı 14 Haziran tarihinde alınacak.
Fed gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadeyi metinden çıkardı. Fed’in bu ifadeyi metinden çıkarması sonucu piyasalar hareketlendi. Açıklamada, gelecekteki adımların sıkılaştırma etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olduğu vurgulandı. Fed ayrıca bankacılık sisteminin sağlam olduğunu belirtti.
ABD faiz vadeli kontratları, açıklamanın ardından Fed’in Eylül ayında faiz indirimine başlayacağını fiyatlamaya başladı.
İSLAM MEMİŞ'TEN YORUM GELDİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslem Memiş ise fed kararından sonra bir değerlendirme yaptı ve "Piyasanın genel beklentisi ile Fed 25 bp faiz artırdı. xau/usd direnç 2.017 xag/usd direnç 25,25 Powell konuşmasında trend netlik kazanacak." açıklamasında bulundu.