İslam Memiş köşede parası olanlara seslendi: Yatırım için adres gösterdi

Fed gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadeyi metinden çıkardı. Fed’in bu ifadeyi metinden çıkarması sonucu piyasalar hareketlendi. Açıklamada, gelecekteki adımların sıkılaştırma etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olduğu vurgulandı. Fed ayrıca bankacılık sisteminin sağlam olduğunu belirtti.