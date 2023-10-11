İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor

Hatırlıyor musunuz size geçen yıl “Tapu sahibi olan son nesiliz!” dediğimi?

Bu düşüncem sadece konut için geçerli değil, her şeyi kiralayacağız.

Yeni düzende satılık yok, kiralık var.

“Türkiye transfer merkezi, tüm ülkelerden insanların yaşayacağı bir ülke olacak, dünya genelinde kitlesel göç artacak” diyeli iki yıl oldu.